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Переводчик Горбачева Палажченко: Горбачев приезжал в гости к Рейгану на его ранчо. Рейган сел за руль и чуть не съехал прямо в пропасть

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал, что 40-й президент США Рональд Рейган за рулем внедорожника катал его и Горбачева на своем ранчо.

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Официально Рейган и Горбачев встречались несколько раз
Официально Рейган и Горбачев встречались несколько раз
Фото: ЕРА

Сотрудник "Горбачев-Фонда", дипломат, многолетний личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал о своем посещении ранчо экс-президента США Рональда Рейгана.

"В послепрезидентский период, когда в 1992 году Горбачев и [его супруга] Раиса Максимовна приезжали в гости к Рейгану на его ранчо недалеко от Лос-Анджелеса, была не просто пикантная, а опасная ситуация. Рейган сел за руль автомобиля и чуть не съехал с дороги прямо в пропасть. Он не очень хороший был водитель, честно говоря. К счастью, рядом оказался сотрудник охраны Рейгана, который перехватил у него руль", – сообщил Палажченко.

Он сказал, что в тот момент был в машине вместе с Горбачевым.

"Такой открытый внедорожник. Видимо, ухаб какой-то был или выбоина... Я понял, что произошло. Но охранник повел себя абсолютно профессионально", – добавил переводчик.

Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?" Читайте полную версию интервью

В период с 1985-го по 1988 год Рейган и Горбачев встречались четыре раза, они достигли потепления в отношениях Москвы и Вашингтона. 8 декабря 1987 года в Вашингтоне они подписали бессрочный Договор о ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: США, СССР, Михаил Горбачев, Рональд Рейган, автомобиль, Павел Палажченко
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