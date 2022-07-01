Щаранский: Путин считает, что он единственный постоянный лидер в мире, остальные приходят и уходят

Речь об этом зашла при обсуждении открытой российской агрессии против Украины и заявлений Путина, что он не считает украинцев нацией.

"Он думал, что он готов к настоящей войне, он думал, что в войне Украина (даже если она считает себя нацией, но не настолько, чтобы воевать из-за этого – он думал, по-видимому) [долго сопротивляться не будет] – ну так возьмет, несколько дней придется и попугать, а потом разбегутся и он войдет в Киев", – сказал Щаранский.

По его словам, Пути уже не тот, которым был 15 лет назад.

"Это Путин, который выполняет свою "историческую миссию", когда он считает, что он, так сказать, единственный настоящий постоянный лидер в этом мире, а все остальные приходят и уходят, и поэтому, как настоящий пахан, он знает, что может запугать: "Я тебе одной злостью горло перережу, и все эти интеллигенты вокруг будут меня боятся". Это его начальная позиция, с которой он начал эту войну с Украиной, а потом выяснилось, слава Богу, – [что] во многом [он] ошибся", – объяснил Щаранский.

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