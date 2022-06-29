В СБУ рассказали, на кого делали ставку в Кремле в случае оккупации Украины

До начала войны против Украины работало более 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, отметил Дехтяренко Фото: Артем Дехтяренко / Facebook

Об этом в интервью "Главкому", опубликованном 29 июня, рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, "это направление постоянно усиливалось, чтобы дестабилизировать ситуацию".

Дехтяренко спросили, может ли СБУ назвать фамилии людей, на которых Кремль делал ставки в случае оккупации Украины.

"У Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ был под рукой целый ряд людей, из которых они хотели сделать "местную власть" на оккупированных территориях. И формированием таких администраций должны были заниматься как раз оперативные группы ФСБ. Уже с середины февраля этого года они уехали в приграничные области РФ и Беларуси, а часть находилась во временно оккупированном Крыму", – ответил спикер спецслужбы Украины.

Что касается персоналий, продолжил Дехтяренко, то речь идет о бывших членах Партии регионов, давно сбежавших из Украины, и о политиках из запрещенной судом 20 июня партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

"Они очень хотели вернуться к власти, опираясь при этом на поддержку российских войск… Бесспорно, что такие люди, как бывший министр обороны [Павел] Лебедев, экс-глава СБУ [Александр] Якименко, экс-министр МВД [Виталий] Захарченко, экс-заместитель секретаря СНБО [Владимир] Сивкович, бывший глава Администрации президента [Андрей] Клюев, по нашим данным, играли и продолжают играть важную роль во взаимодействии с российской агентурой и дальнейшем планировании захвата власти", – отметил Дехтяренко.

Он добавил, что эти люди "имели доступ к величайшим тайнам" и могут поддерживать контакты со своими бывшими подчиненными в Украине.

"К примеру, Сивкович и Клюев создали в Москве так называемый политический офис, деятельность которого координируется пятой службой ФСБ. Лично Сивковичу отведена важная роль в этой схеме, потому что он имеет широкий круг контактов среди украинского политикума, – рассказал спикер СБУ. – Сивкович и Клюев из-за своих связей подбирают граждан Украины, которых ФСБ может привлечь к подрывной деятельности. Они и сформировали список лояльных к России лиц, которых планировалось использовать в оккупационных органах власти".

Война России против Украины. Главное (обновляется)