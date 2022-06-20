Апелляционный суд запретил партию ОПЗЖ

Движение сообщило, что по решению суда имущество этой политсилы должно быть передано в пользу государства.

В целом рассмотрение дела о запрете ОПЗЖ длилось около пяти-шести часов. В организации отметили, что это больше, чем по другим делам о запретах партий. Первая часть заседания состоялась в четверг.

Журналистов на рассмотрение дела не допустили, поэтому аргументы сторон процесса станут известны после обнародования текста судебного решения.

"Чесно" отмечает, что ОПЗЖ – первая партия, которая защищается в подобном судебном процессе, ее представитель участвовал по видеосвязи.

Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде.