Апелляционный суд запретил партию ОПЗЖ

Движение сообщило, что по решению суда имущество этой политсилы должно быть передано в пользу государства.
В целом рассмотрение дела о запрете ОПЗЖ длилось около пяти-шести часов. В организации отметили, что это больше, чем по другим делам о запретах партий. Первая часть заседания состоялась в четверг.
Журналистов на рассмотрение дела не допустили, поэтому аргументы сторон процесса станут известны после обнародования текста судебного решения.
"Чесно" отмечает, что ОПЗЖ – первая партия, которая защищается в подобном судебном процессе, ее представитель участвовал по видеосвязи.
Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде.
Основателями ОПЗЖ являются Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.
На фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
24 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Главой группы в составе 25 народных депутатов стал бывший сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.