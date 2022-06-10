Бывший телохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, чтобы стать нардепом – Bihus.info

Журналисты получили доступ к содержимому жесткого диска ноутбука Черного. На нем сохранена информация за несколько лет – письма, фото, видео и копии документов.

На видео, найденных в файлах ноутбука Черного, записаны сеансы, где гипнологи якобы вводят человека ("слипера") в состояние "гипнотического сна" и "перемещают" внутрь сознания Медведчука. Дальше гипнолог якобы "разговаривает" с сознанием Медведчука через другого человека. К примеру, на одном таком видео гипнолог просит "слипера" улучшить "астральную энергию" Медведчука.

На другом видео гипнолог просит "сознание Медведчука", обращаясь к другому человеку с лицом, закрытым тряпкой, повысить Черного с должности телохранителя до народного депутата. "Слипер-Медведчук" якобы изображает изумление, зачем Черного делать нардепом.

Кроме того, в ноутбуке нашли фотографии украинских политиков Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Святослава Вакарчука, Юрия Бойко, Александра Вилкула, Евгения Мураева и Вадима Новинского. Со снимками Зеленского, подписанными "президент Украины", и снимками Бойко, подписанными "премьер-министр Украины", проводились какие-то ритуалы с металлическим щитом.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

На еще одном видео гипнолог расспрашивает, как Черному через Медведчука добиться успеха благодаря близким отношениям президента РФ Владимира Путина с его кумом. "Слипер" говорит, что Путин вроде бы верит во все, поэтому можно пробовать.

После просмотра видеозаписей можно заключить, что гипнологи и "слиперы", снятые на видео из ноутбука Черного, живут в России, так как они говорят "сюда, в Россию", "их Верховная Рада", "мы из России" и "здесь, в Питере".

Журналисты выяснили, что у семьи Черного есть ряд объектов недвижимости в Киеве и в пригородах столицы, в частности, у его сына большой загородный дом в пригороде. В ноутбуке были найдены фотографии Черного на фоне баннеров фирмы Broker Service Group. Авторы расследования утверждают, что компания продает страховые полисы американской фирмы MetLife за значительный процент.

В частности, Черный хранил в ноутбуке фотографии и видеозаписи своего участия в корпоративах Broker Service Group, в том числе музыкальных выступлений с гитарой. Согласно данным файлов, Черный стал агентом компании в 2018 году – в мае того же года он зарегистрировался как ФЛП с основным видом деятельности "агент страховой компании".

Журналисты проверили метаданные файла и убедились, что они не были подделаны или отредактированы. Кроме того, среди файлов обнаружены видеозаписи слежки за сторонниками националистических организаций, в том числе за лидером организации "С14" Евгением Карасем. Bihus.info нашел видеозаписи охранников фирмы "Шторм" с их участием.

ВИДЕО

Видео: BIHUS info / YouTube