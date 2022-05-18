Первые судебные решения по запрету пророссийских партий ожидаются в середине лета – Малюська

Малюська объяснил, что закон устанавливает очень короткие сроки для рассмотрения дела по пророссийским партиям Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Самая громкая партия, которую будет рассматривать суд, – это ОПЗЖ. У нас есть доказательная база, мы руководствуемся не только решением СНБО, но и доказательной базой ее пророссийскости. Мы ожидаем, что такое судебное разбирательство будет достаточно скорым", – отметил он.

Министр объяснил, что закон, принятый Верховной Радой, устанавливает очень короткие сроки для рассмотрения дела судом: максимум один месяц как для учреждений первой инстанции, так и апелляционной.

"Если Львовский административный апелляционный суд соблюдет сроки, установленные законом, уже в середине этого лета мы будем иметь первые результаты по нескольким пророссийским партиям", – сообщил Малюська.

Глава Минюста заверил, что, даже пока решение суда не вступит в действие, функционировать пророссийские партии в Украине не смогут, так как президент своим указом приостановил их деятельность.

"К нам иногда поступают решения руководящих органов этих политических партий о регистрации тех или иных изменений. Мы этого не делаем, ведь партия не может функционировать на период ее приостановки", – сказал министр.