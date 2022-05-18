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ПОЛИТИКА

Первые судебные решения по запрету пророссийских партий ожидаются в середине лета – Малюська

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Малюська объяснил, что закон устанавливает очень короткие сроки для рассмотрения дела по пророссийским партиям
Малюська объяснил, что закон устанавливает очень короткие сроки для рассмотрения дела по пророссийским партиям
Фото: Denis Malyuska / Facebook

После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских партий Министерство юстиции Украины подаст судебный иск о запрете таких политсил в апелляционный суд во Львове. Об этом 17 мая в эфире телемарафона, который в том числе транслировал канал "Рада", сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Самая громкая партия, которую будет рассматривать суд, – это ОПЗЖ. У нас есть доказательная база, мы руководствуемся не только решением СНБО, но и доказательной базой ее пророссийскости. Мы ожидаем, что такое судебное разбирательство будет достаточно скорым", – отметил он.

Министр объяснил, что закон, принятый Верховной Радой, устанавливает очень короткие сроки для рассмотрения дела судом: максимум один месяц как для учреждений первой инстанции, так и апелляционной.

"Если Львовский административный апелляционный суд соблюдет сроки, установленные законом, уже в середине этого лета мы будем иметь первые результаты по нескольким пророссийским партиям", – сообщил Малюська.

Глава Минюста заверил, что, даже пока решение суда не вступит в действие, функционировать пророссийские партии в Украине не смогут, так как президент своим указом приостановил их деятельность.

"К нам иногда поступают решения руководящих органов этих политических партий о регистрации тех или иных изменений. Мы этого не делаем, ведь партия не может функционировать на период ее приостановки", – сказал министр.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.

На фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

24 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Главой группы в составе 25 народных депутатов стал бывший сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Министерство юстиции, Денис Малюська, ОПЗЖ
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