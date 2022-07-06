Терехов об отношениях с Россией: Уровень радикализма в Харькове больше, чем в центральной или западной Украине

"Это невозможно восстановить. Пройдет еще не одно поколение людей перед тем, как что-то будет восстановлено. Пока об этом речь не идет. Да, Харьков недалеко от границы с РФ, в свое время это был большой плюс для экономики города, особенно до 2014 года. А сейчас это большой минус, потому что с территории России нас постоянно обстреливают, бомбят мирный город Харьков, убивают наших людей", – сказал он.

Городской голова отметил, что ни о каких дружеских отношениях речь идти не может.

"Сегодня уровень радикализма в Харькове, я думаю, больше, чем в центральной или западной Украине, потому что харьковчане видят весь ужас войны, на их глазах погибают их соседи и родственники. Вы понимаете, насколько мы сегодня заряжены, причем заряжены справедливой хорошей злобой. Наши военные, наши бойцы территориальной обороны делают все возможное и невозможное, и каждый харьковчанин их поддерживает. Поэтому сегодня не приходится говорить о каких-то дружеских отношениях с РФ", – объяснил Терехов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)