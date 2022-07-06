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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Битва за Славянск может стать следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс – британская разведка

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Мэр Славянска призывал жителей эвакуироваться из города
Мэр Славянска призывал жителей эвакуироваться из города
Фото: EPA

Славянск Донецкой области, вероятно, может стать следующей ключевой точкой сражения на Донбассе. Об этом 6 июля сообщила в Twitter пресс-служба британского минобороны со ссылкой на данные британской разведки.

В разведке отметили, что Россия, вероятно, продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью.

"Севернее она перебросила на изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей восточной и западной групп войск. За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что российские силы сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

"Учитывая, что город также находится под угрозой со стороны центральной и южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс", – заявили в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В последние дни Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Так, 30 июня город обстреляли кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек.

1 июля россияне нанесли по Славянску новый удар кассетным вооружением, погибли четыре человека, пятеро получили ранения. 3 июля оккупанты массировано обстреляли Славянск из РСЗО. Глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях заявлял, что погибли шесть человек, ранены 15.

4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Луганская область, Донецкая область, Славянск, разведка, война России против Украины
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