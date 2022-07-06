Битва за Славянск может стать следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс – британская разведка

В разведке отметили, что Россия, вероятно, продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью.
"Севернее она перебросила на изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей восточной и западной групп войск. За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что российские силы сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.
"Учитывая, что город также находится под угрозой со стороны центральной и южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс", – заявили в разведке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 6, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/T09p9Rgd73
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/5E5JLGbY82
В последние дни Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Так, 30 июня город обстреляли кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек.
1 июля россияне нанесли по Славянску новый удар кассетным вооружением, погибли четыре человека, пятеро получили ранения. 3 июля оккупанты массировано обстреляли Славянск из РСЗО. Глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях заявлял, что погибли шесть человек, ранены 15.
4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.