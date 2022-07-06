Битва за Славянск может стать следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс – британская разведка

В разведке отметили, что Россия, вероятно, продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью.

"Севернее она перебросила на изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей восточной и западной групп войск. За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что российские силы сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

"Учитывая, что город также находится под угрозой со стороны центральной и южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс", – заявили в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)