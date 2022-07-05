Число погибших в результате обстрела Славянска увеличилось. В ОП отреагировали

РФ нанесла удар в том числе по Центральному рынку в Славянске Фото: Вадим Лях / Facebook

До этого было известно об одном погибшем и семи травмированных.

Кириленко подчеркнул, что удар пришелся по Центральному рынку Славянска.

"Россияне снова целенаправленно бьют по местам скопления гражданских. Это чистый терроризм. Призываю всех: эвакуируйтесь! Сейчас самое важное – сохранить жизнь!" – написал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram прокомментировал атаку оккупантов на город.

"Россияне продолжают использовать тактику "выжженной земли" против мирных городов и обычных людей. Они сражаются позорно, как обычные террористы. Нам нужно больше оружия, еще больше HIMARS, чтобы мы не давали им возможности выпускать десятки тысяч боеприпасов в сутки по нашим городам", – написал он и призвал как можно скорее признать РФ страной – спонсором терроризма.

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