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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате обстрела Славянска увеличилось. В ОП отреагировали

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РФ нанесла удар в том числе по Центральному рынку в Славянске
РФ нанесла удар в том числе по Центральному рынку в Славянске
Фото: Вадим Лях / Facebook

В результате массированного обстрела российскими оккупантами Славянска Донецкой области 5 июля погибло не менее двух человек, семеро пострадали. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

До этого было известно об одном погибшем и семи травмированных.

Кириленко подчеркнул, что удар пришелся по Центральному рынку Славянска.

"Россияне снова целенаправленно бьют по местам скопления гражданских. Это чистый терроризм. Призываю всех: эвакуируйтесь! Сейчас самое важное – сохранить жизнь!" – написал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram прокомментировал атаку оккупантов на город.

"Россияне продолжают использовать тактику "выжженной земли" против мирных городов и обычных людей. Они сражаются позорно, как обычные террористы. Нам нужно больше оружия, еще больше HIMARS, чтобы мы не давали им возможности выпускать десятки тысяч боеприпасов в сутки по нашим городам", – написал он и призвал как можно скорее признать РФ страной – спонсором терроризма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В последние дни Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Так, 30 июня город обстреляли кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек.

1 июля россияне нанесли по Славянску новый удар кассетным вооружением, погибли четыре человека, пятеро получили ранения. 3 июля оккупанты массировано обстреляли Славянск из РСЗО. Глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях заявлял, что погибли шесть человек, ранены 15.

4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: терроризм, Славянск, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, Павел Кириленко, Андрей Ермак, Вадим Лях, HIMARS
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