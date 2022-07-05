Число погибших в результате обстрела Славянска увеличилось. В ОП отреагировали

До этого было известно об одном погибшем и семи травмированных.
Кириленко подчеркнул, что удар пришелся по Центральному рынку Славянска.
"Россияне снова целенаправленно бьют по местам скопления гражданских. Это чистый терроризм. Призываю всех: эвакуируйтесь! Сейчас самое важное – сохранить жизнь!" – написал он.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram прокомментировал атаку оккупантов на город.
"Россияне продолжают использовать тактику "выжженной земли" против мирных городов и обычных людей. Они сражаются позорно, как обычные террористы. Нам нужно больше оружия, еще больше HIMARS, чтобы мы не давали им возможности выпускать десятки тысяч боеприпасов в сутки по нашим городам", – написал он и призвал как можно скорее признать РФ страной – спонсором терроризма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В последние дни Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Так, 30 июня город обстреляли кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек.
1 июля россияне нанесли по Славянску новый удар кассетным вооружением, погибли четыре человека, пятеро получили ранения. 3 июля оккупанты массировано обстреляли Славянск из РСЗО. Глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях заявлял, что погибли шесть человек, ранены 15.
4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.