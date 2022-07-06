Гайдай: Луганщина до сих пор борется, в двух населенных пунктах идут бои

"Ситуация, к сожалению, очень тяжелая и сложная. Но то, что россияне отчитались, что они захватили полностью всю область, – это не совсем так. Потому что Луганщина до сих пор борется: почти вся территория захвачена, но в двух населенных пунктах все равно проходят бои. И нельзя сказать, что [оккупанты] прямо вышли на 100% на административную границу Луганской области", – сказал Гайдай.
По его словам, российские военные постоянно получают определенные резервы, новую технику, огромное количество боекомплекта для артиллерии и "обстреливают там все полностью с утра до ночи, пытаются наладить стабильные переправы, то есть все-таки хотят завершить полную оккупацию Луганской области".
Чиновник уточнил в Telegram, что в селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, "некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль".
"Благодаря тому, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного, как о нем говорили, Лисичанска, наши военные выиграли во времени. Россияне продвигаются прежде всего потому, что преобладают в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны", – написал Гайдай.
По его оценке, в Лисичанске остаются до 15 тыс. человек, в Северодонецке – около 8 тыс. человек. С 24 февраля из Луганской области эвакуировались около 300 тыс. человек.
По словам Гайдая, за время штурма Лисичанска россияне понесли потери в тысячи погибших и раненых, и хотя каждый день они получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют.
"Мы сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины – оккупанты несут значительные потери, в чем признаются сами", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом".
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки.
Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.