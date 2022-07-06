Гайдай: Луганщина до сих пор борется, в двух населенных пунктах идут бои

"Ситуация, к сожалению, очень тяжелая и сложная. Но то, что россияне отчитались, что они захватили полностью всю область, – это не совсем так. Потому что Луганщина до сих пор борется: почти вся территория захвачена, но в двух населенных пунктах все равно проходят бои. И нельзя сказать, что [оккупанты] прямо вышли на 100% на административную границу Луганской области", – сказал Гайдай.

По его словам, российские военные постоянно получают определенные резервы, новую технику, огромное количество боекомплекта для артиллерии и "обстреливают там все полностью с утра до ночи, пытаются наладить стабильные переправы, то есть все-таки хотят завершить полную оккупацию Луганской области".

Чиновник уточнил в Telegram, что в селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, "некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль".

"Благодаря тому, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного, как о нем говорили, Лисичанска, наши военные выиграли во времени. Россияне продвигаются прежде всего потому, что преобладают в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны", – написал Гайдай.

По его оценке, в Лисичанске остаются до 15 тыс. человек, в Северодонецке – около 8 тыс. человек. С 24 февраля из Луганской области эвакуировались около 300 тыс. человек.

По словам Гайдая, за время штурма Лисичанска россияне понесли потери в тысячи погибших и раненых, и хотя каждый день они получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют.

"Мы сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины – оккупанты несут значительные потери, в чем признаются сами", – написал он.

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