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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Луганщина до сих пор борется, в двух населенных пунктах идут бои

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В Луганской области продолжаются ожесточенные бои
В Луганской области продолжаются ожесточенные бои
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Несмотря на захват российскими оккупантами почти всей территории Луганской области, в регионе продолжаются бои. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал 6 июля на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

"Ситуация, к сожалению, очень тяжелая и сложная. Но то, что россияне отчитались, что они захватили полностью всю область, – это не совсем так. Потому что Луганщина до сих пор борется: почти вся территория захвачена, но в двух населенных пунктах все равно проходят бои. И нельзя сказать, что [оккупанты] прямо вышли на 100% на административную границу Луганской области", – сказал Гайдай.

По его словам, российские военные постоянно получают определенные резервы, новую технику, огромное количество боекомплекта для артиллерии и "обстреливают там все полностью с утра до ночи, пытаются наладить стабильные переправы, то есть все-таки хотят завершить полную оккупацию Луганской области".

Чиновник уточнил в Telegram, что в селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, "некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль".

"Благодаря тому, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного, как о нем говорили, Лисичанска, наши военные выиграли во времени. Россияне продвигаются прежде всего потому, что преобладают в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны", – написал Гайдай. 

По его оценке, в Лисичанске остаются до 15 тыс. человек, в Северодонецке – около 8 тыс. человек. С 24 февраля из Луганской области эвакуировались около 300 тыс. человек.

По словам Гайдая, за время штурма Лисичанска россияне понесли потери в тысячи погибших и раненых, и хотя каждый день они получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют.

"Мы сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины – оккупанты несут значительные потери, в чем признаются сами", – написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом".  

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки

Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.

Теги: Луганская область, Донецкая область, оккупация, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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