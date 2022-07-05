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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области идут тяжелые бои, оккупанты несут большие потери, их больницы переполнены – Гайдай

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Оккупанты перебрасывают технику на другие участки боев, отметил Гайдай
Оккупанты перебрасывают технику на другие участки боев, отметил Гайдай
Фото: ЕРА

На территории Луганской области продолжаются бои с российскими оккупантами, которые захватили большую часть региона. Об этом 5 июля сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На окраине Луганской области возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для переброски еще большего количества техники. Тем не менее рашисты несут большие потери, больницы на оккупированных территориях переполнены", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что в последние дни Вооруженные силы Украины "плодотворно уничтожают орковские склады боеприпасов в глубоком тылу" и это замедляет действия противника на поле боя.

По его данным, оккупанты стягивают технику в Донецкую область.

"39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих, уничтожают все украинское", – рассказал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки

Российское минобороны заявило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.

Теги: Луганская область, армия, война, оккупация, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, боеприпасы, армия РФ, переправа, Сергей Гайдай, война России против Украины, больницы, войска, российские оккупанты
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