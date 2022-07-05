В Луганской области идут тяжелые бои, оккупанты несут большие потери, их больницы переполнены – Гайдай

Оккупанты перебрасывают технику на другие участки боев, отметил Гайдай Фото: ЕРА

"На окраине Луганской области возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для переброски еще большего количества техники. Тем не менее рашисты несут большие потери, больницы на оккупированных территориях переполнены", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что в последние дни Вооруженные силы Украины "плодотворно уничтожают орковские склады боеприпасов в глубоком тылу" и это замедляет действия противника на поле боя.

По его данным, оккупанты стягивают технику в Донецкую область.

"39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих, уничтожают все украинское", – рассказал Гайдай.

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