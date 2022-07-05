В Луганской области идут тяжелые бои, оккупанты несут большие потери, их больницы переполнены – Гайдай

"На окраине Луганской области возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для переброски еще большего количества техники. Тем не менее рашисты несут большие потери, больницы на оккупированных территориях переполнены", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что в последние дни Вооруженные силы Украины "плодотворно уничтожают орковские склады боеприпасов в глубоком тылу" и это замедляет действия противника на поле боя.
По его данным, оккупанты стягивают технику в Донецкую область.
"39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих, уничтожают все украинское", – рассказал Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки.
Российское минобороны заявило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.