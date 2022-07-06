Подоляк: Отступление ВСУ от Лисичанска – это вопрос не потери Донбасса, а его правильного возвращения

"Это не вопрос, когда они заберут Донбасс. Это вопрос, какую цену они готовы заплатить, чтобы покинуть Донбасс. Сейчас они имеют многократное превосходство именно в дальнобойной артиллерии, а сегодня война идет по принципу артиллерийской дуэли. 90% потерь – это потери от стрельбы дальнобойным оружием", – сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что военное руководство Украины действует профессиональнее, чем высшее начальство российских оккупационных войск.
"Безусловно, качество управления войсками, качество планирования операций в Украине намного выше, и имея относительный паритет, мы бы смогли выбить россиян. Проблема России в том, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим воевать качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и из Луганской области – это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса", – пояснил Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом".
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки.
Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.