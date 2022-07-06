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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Отступление ВСУ от Лисичанска – это вопрос не потери Донбасса, а его правильного возвращения

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3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Отступление Вооруженных сил Украины от Лисичанска Луганской области – это тактическое решение, которое впоследствии позволит освободить от российских оккупантов весь Донбасс. Об этом в опубликованном 5 июля интервью немецкому изданию Bild заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это не вопрос, когда они заберут Донбасс. Это вопрос, какую цену они готовы заплатить, чтобы покинуть Донбасс. Сейчас они имеют многократное превосходство именно в дальнобойной артиллерии, а сегодня война идет по принципу артиллерийской дуэли. 90% потерь – это потери от стрельбы дальнобойным оружием", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что военное руководство Украины действует профессиональнее, чем высшее начальство российских оккупационных войск.

"Безусловно, качество управления войсками, качество планирования операций в Украине намного выше, и имея относительный паритет, мы бы смогли выбить россиян. Проблема России в том, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим воевать качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и из Луганской области – это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса", – пояснил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом".  

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки

Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, Лисичанск, ВСУ, война России против Украины, Михаил Подоляк
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