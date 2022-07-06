Подоляк: Отступление ВСУ от Лисичанска – это вопрос не потери Донбасса, а его правильного возвращения

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Это не вопрос, когда они заберут Донбасс. Это вопрос, какую цену они готовы заплатить, чтобы покинуть Донбасс. Сейчас они имеют многократное превосходство именно в дальнобойной артиллерии, а сегодня война идет по принципу артиллерийской дуэли. 90% потерь – это потери от стрельбы дальнобойным оружием", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что военное руководство Украины действует профессиональнее, чем высшее начальство российских оккупационных войск.

"Безусловно, качество управления войсками, качество планирования операций в Украине намного выше, и имея относительный паритет, мы бы смогли выбить россиян. Проблема России в том, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим воевать качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и из Луганской области – это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса", – пояснил Подоляк.

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