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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные успешно отбили штурмы оккупантов в Харьковской и Донецкой областях – Генштаб ВСУ

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Бои идут на востоке Украины
Бои идут на востоке Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Украинские войска ведут бои с российскими оккупантами на востоке страны, отбивая их штурмы. Об этом проинформировал 5 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. [...] Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова. На славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. [...] Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья [Донецкой области] наши воины успешно отбили", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на донецком направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках захватить село Белогоровка Луганской области.

"На краматорском направлении [...] продолжаются бои в районе Белогоровки [Донецкой области]. На бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Железное и Новоселовка. При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты ведут обстрелы из артиллерии по всей линии столкновения, а в районе Авдеевки наносили авиаудары.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

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