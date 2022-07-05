Украинские военные успешно отбили штурмы оккупантов в Харьковской и Донецкой областях – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. [...] Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова. На славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. [...] Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья [Донецкой области] наши воины успешно отбили", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на донецком направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках захватить село Белогоровка Луганской области.
"На краматорском направлении [...] продолжаются бои в районе Белогоровки [Донецкой области]. На бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Железное и Новоселовка. При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются", – отметили в ВСУ.
По данным Генштаба, на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты ведут обстрелы из артиллерии по всей линии столкновения, а в районе Авдеевки наносили авиаудары.
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