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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ показал уничтожение техники российских оккупантов на юге Украины. Видео

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Россия в войне против Украины потеряла почти 1600 танков
Россия в войне против Украины потеряла почти 1600 танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook опубликовал видео уничтожения техники российских оккупантов на юге Украины.

"59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка качественно, аж "искрит", сдерживает российские войска на юге Украины – воины ежедневно уничтожают военную технику и живую силу врага", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1220451642043280/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, потери российских оккупантов составили около 36 350 военных, 1594 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, ВСУ, война России против Украины
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