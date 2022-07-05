Генштаб ВСУ показал уничтожение техники российских оккупантов на юге Украины. Видео

Россия в войне против Украины потеряла почти 1600 танков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка качественно, аж "искрит", сдерживает российские войска на юге Украины – воины ежедневно уничтожают военную технику и живую силу врага", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)