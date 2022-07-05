Генштаб ВСУ показал уничтожение техники российских оккупантов на юге Украины. Видео

"59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка качественно, аж "искрит", сдерживает российские войска на юге Украины – воины ежедневно уничтожают военную технику и живую силу врага", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, потери российских оккупантов составили около 36 350 военных, 1594 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".