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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это помощь от настоящих братьев!" Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за танки для ВСУ

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Залужный: Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом
Залужный: Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 5 июля в Facebook выразил благодарность Польше и Чехии за танки, которые они передали ВСУ.

"Помощь братских Польши и Чехии для нас бесценна. Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли", – написал Залужный.

Также он выразил благодарность за содействие украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свою страну.

"Мы благодарны народам Польши и Чехии за помощь и поддержку наших войск и людей, которые нашли убежище в ваших странах от российских бомб и ракет. Вместе мы выстоим. Ваши танки – это помощь от настоящих братьев!" – резюмировал Залужный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Польши Анджей Дуда в опубликованном 9 июня интервью немецкому изданию Bild заявил, что его страна отправила в Украину оружия на $2 млрд.

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины... Мы отправили танки – более 240 танков, которые Украина может использовать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Оружие, боеприпасы, ракеты", – сказал Дуда.

По данным чешских СМИ, на 6 апреля объем помощи Украине от Чехии достиг 1,1 млрд чешских крон (около $49 млн).

Теги: Россия, Украина, Польша, ВСУ, украинцы, война России против Украины, Валерий Залужный
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