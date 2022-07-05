"Это помощь от настоящих братьев!" Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за танки для ВСУ

"Помощь братских Польши и Чехии для нас бесценна. Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли", – написал Залужный.

Также он выразил благодарность за содействие украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свою страну.

"Мы благодарны народам Польши и Чехии за помощь и поддержку наших войск и людей, которые нашли убежище в ваших странах от российских бомб и ракет. Вместе мы выстоим. Ваши танки – это помощь от настоящих братьев!" – резюмировал Залужный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)