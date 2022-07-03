ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина может получить от Словакии самолеты и танки – премьер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хегер: У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне
Хегер: У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне
Фото: EPA

Украина может получить от Словакии танки и самолеты МиГ. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в эфире Česká televize 3 июля.

Канал отметил, что в июне Словакия обратилась к Чешской Республике с просьбой об охране ее воздушного пространства, пока она не получит заказанные истребители F-16, которые должны заменить МиГ-29.

Хегер сообщил, что помощь чешских истребителей Словакии может потребоваться примерно на год.

Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала заявил, что его страна поможет защищать воздушное пространство Словакии.

"[Хегер] признал, что речь идет о том, чтобы Словакия передала свои МиГ Украине", – говорится в материале.

Премьер Словакии также упомянул о возможности предоставления Украине танков.

"Но я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина просила нас не указывать эту технику", – сказал политик.

Хегер и Фиала заявили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина смогла защищаться от вторжения России, чья армия "на бумаге должна была быть намного сильнее".

"У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", – сказал Хегер.

Фиала сказал, что никто не знает, сколько времени пройдет, пока Украина получит полный контроль над своей территорией, но указал, что без помощи Запада она не сможет защититься от россиян. Политик считает необходимым наличие оружия у Украины, "чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу".

"Они сражаются за нас", – подчеркнул он.

Фиала сообщил, что Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana-2.

15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Чехия, Словакия, военная помощь, война России против Украины, Эдуард Хегер, Петр Фиала
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (233400)
2
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (184107)
3
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (167052)
4
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (94404)
5
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (75253)
6
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (70842)
7
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (69996)
8
"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины (50139)
 
 
 
 