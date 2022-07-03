Украина может получить от Словакии самолеты и танки – премьер

Хегер: У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне Фото: EPA

Канал отметил, что в июне Словакия обратилась к Чешской Республике с просьбой об охране ее воздушного пространства, пока она не получит заказанные истребители F-16, которые должны заменить МиГ-29.

Хегер сообщил, что помощь чешских истребителей Словакии может потребоваться примерно на год.

Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала заявил, что его страна поможет защищать воздушное пространство Словакии.

"[Хегер] признал, что речь идет о том, чтобы Словакия передала свои МиГ Украине", – говорится в материале.

Премьер Словакии также упомянул о возможности предоставления Украине танков.

"Но я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина просила нас не указывать эту технику", – сказал политик.

Хегер и Фиала заявили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина смогла защищаться от вторжения России, чья армия "на бумаге должна была быть намного сильнее".

"У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", – сказал Хегер.

Фиала сказал, что никто не знает, сколько времени пройдет, пока Украина получит полный контроль над своей территорией, но указал, что без помощи Запада она не сможет защититься от россиян. Политик считает необходимым наличие оружия у Украины, "чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу".

"Они сражаются за нас", – подчеркнул он.

Фиала сообщил, что Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.

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