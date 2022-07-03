Украина может получить от Словакии самолеты и танки – премьер

Канал отметил, что в июне Словакия обратилась к Чешской Республике с просьбой об охране ее воздушного пространства, пока она не получит заказанные истребители F-16, которые должны заменить МиГ-29.
Хегер сообщил, что помощь чешских истребителей Словакии может потребоваться примерно на год.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала заявил, что его страна поможет защищать воздушное пространство Словакии.
"[Хегер] признал, что речь идет о том, чтобы Словакия передала свои МиГ Украине", – говорится в материале.
Премьер Словакии также упомянул о возможности предоставления Украине танков.
"Но я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина просила нас не указывать эту технику", – сказал политик.
Хегер и Фиала заявили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина смогла защищаться от вторжения России, чья армия "на бумаге должна была быть намного сильнее".
"У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", – сказал Хегер.
Фиала сказал, что никто не знает, сколько времени пройдет, пока Украина получит полный контроль над своей территорией, но указал, что без помощи Запада она не сможет защититься от россиян. Политик считает необходимым наличие оружия у Украины, "чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу".
"Они сражаются за нас", – подчеркнул он.
Фиала сообщил, что Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana-2.
15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".