Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для "Градов"

Четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2 от Словакии уже на вооружении ВСУ Фото: depositphotos.com

Он уточнил, что вертолеты и боеприпасы уже находятся в пользовании Вооруженных сил Украины.

"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным выражением солидарности ЕС с Украиной", – отметил министр.

Над добавил, что отданные Украине вертолеты уже сняты с вооружения ВС Словакии и заменены современными вертолетами UH-60M Black Hawk.