Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для "Градов"

Он уточнил, что вертолеты и боеприпасы уже находятся в пользовании Вооруженных сил Украины.
"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным выражением солидарности ЕС с Украиной", – отметил министр.
Над добавил, что отданные Украине вертолеты уже сняты с вооружения ВС Словакии и заменены современными вертолетами UH-60M Black Hawk.
После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana-2.