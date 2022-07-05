ГОРДОН
 
 
МИР

Япония ввела новые санкции против РФ и Беларуси, а также запрет на импорт российского золота

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Япония ввела запрет на импорт золота из России
Япония ввела запрет на импорт золота из России
Фото: EPA

Япония объявила о введении новых санкций против 90 физических и юридических лиц из Российской Федерации и Беларуси, а также о запрете на импорт золота из России. Об этом 5 июля сообщило министерство финансов Японии.

В санкционный список, в частности, попали вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, предприниматель, музыкант и близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин c женой, жена и родственники олигарха Алексея Мурашова. Под санкциями оказались также “глава” оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его “заместитель” Кирилл Стремоусов и десятки российских военных.

Также Япония ввела запрет на экспорт товаров, "способствующих укреплению промышленной базы РФ". Это ограничение коснулось 65 российских и 25 белорусских компаний.

Кроме того, Япония ввела запрет на ввоз в страну драгоценных металлов, в частности, золота.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Украина и западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.

В отношении России с конца февраля по июнь было наложено почти 8,5 тыс. ограничений, а всего с 2014 года – более 11 тыс., свидетельствуют данные глобальной базы по отслеживанию санкций Castellum. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

ЕС с начала вторжения ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, ЕС намерен согласовать его до конца июля.

Теги: Россия, Беларусь, Япония, санкции, золото, импорт, агрессия, вторжение, война России против Украины, ограничения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
"Верно ходит рядом со своими спасителями". Мозговая поделилась историей о спасении ВСУ контуженной овчарки
"Верно ходит рядом со своими спасителями". Мозговая поделилась историей о спасении ВСУ контуженной овчарки
  Дорн: Россияне слишком адаптивные люди. Когда Путин уйдет и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут
  Дорн: Россияне – слишком адаптивные люди. Когда Путин уйдет и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости
"Глаза горят!" Жена мэра Киева Кличко снялась в постели. Фото
"Глаза горят!" Жена мэра Киева Кличко снялась в постели. Фото
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я – заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (36700)
2
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (25719)
3
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (24538)
4
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (21242)
5
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (20951)
6
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь (13722)
7
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (12258)
8
"Псы режима". Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками (12238)
 
 
 
 