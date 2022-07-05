Япония ввела новые санкции против РФ и Беларуси, а также запрет на импорт российского золота

В санкционный список, в частности, попали вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, предприниматель, музыкант и близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин c женой, жена и родственники олигарха Алексея Мурашова. Под санкциями оказались также “глава” оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его “заместитель” Кирилл Стремоусов и десятки российских военных.
Также Япония ввела запрет на экспорт товаров, "способствующих укреплению промышленной базы РФ". Это ограничение коснулось 65 российских и 25 белорусских компаний.
Кроме того, Япония ввела запрет на ввоз в страну драгоценных металлов, в частности, золота.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Украина и западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.
В отношении России с конца февраля по июнь было наложено почти 8,5 тыс. ограничений, а всего с 2014 года – более 11 тыс., свидетельствуют данные глобальной базы по отслеживанию санкций Castellum. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
ЕС с начала вторжения ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, ЕС намерен согласовать его до конца июля.