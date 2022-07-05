Япония ввела новые санкции против РФ и Беларуси, а также запрет на импорт российского золота

В санкционный список, в частности, попали вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, предприниматель, музыкант и близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин c женой, жена и родственники олигарха Алексея Мурашова. Под санкциями оказались также “глава” оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его “заместитель” Кирилл Стремоусов и десятки российских военных.

Также Япония ввела запрет на экспорт товаров, "способствующих укреплению промышленной базы РФ". Это ограничение коснулось 65 российских и 25 белорусских компаний.

Кроме того, Япония ввела запрет на ввоз в страну драгоценных металлов, в частности, золота.