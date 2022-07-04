"Мир должен забыть о business-as-usual с РФ". Шмыгаль назвал три приоритета в санкционном давлении на Москву

"Цивилизованный мир должен забыть о business-as-usual (согласно определению Кембриджского словаря, так говорят, когда все продолжается как обычно, несмотря на сложную ситуацию. – "ГОРДОН") с Россией. Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной. История современной Европы сегодня пишется в Украине", – сказал он.

По словам Шмыгаля, Украина предлагает партнерам сосредоточиться на трех приоритетах в вопросе санкционного давления на РФ.

Речь об отраслевых санкциях против энергетики, финансов и торговли РФ, о персональных санкциях против российских олигархов, высших должностных лиц и руководителей госпредприятий, а также о закрытии лазеек в санкциях, сообщил он.

"Очень актуальным вопросом остается конфискация замороженных российских активов для передачи их на восстановление Украины. Рассчитываем на принятие партнерами соответствующих изменений в законодательство", – добавил премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)