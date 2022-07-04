"Мир должен забыть о business-as-usual с РФ". Шмыгаль назвал три приоритета в санкционном давлении на Москву

"Цивилизованный мир должен забыть о business-as-usual (согласно определению Кембриджского словаря, так говорят, когда все продолжается как обычно, несмотря на сложную ситуацию. – "ГОРДОН") с Россией. Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной. История современной Европы сегодня пишется в Украине", – сказал он.
По словам Шмыгаля, Украина предлагает партнерам сосредоточиться на трех приоритетах в вопросе санкционного давления на РФ.
Речь об отраслевых санкциях против энергетики, финансов и торговли РФ, о персональных санкциях против российских олигархов, высших должностных лиц и руководителей госпредприятий, а также о закрытии лазеек в санкциях, сообщил он.
"Очень актуальным вопросом остается конфискация замороженных российских активов для передачи их на восстановление Украины. Рассчитываем на принятие партнерами соответствующих изменений в законодательство", – добавил премьер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций Евросоза против РФ. По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, ЕС намерен согласовать его до конца июля. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT.