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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мир должен забыть о business-as-usual с РФ". Шмыгаль назвал три приоритета в санкционном давлении на Москву

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Шмыгаль призвал партнеров принять законодательство, необходимое для конфискации замороженных активов РФ
Шмыгаль призвал партнеров принять законодательство, необходимое для конфискации замороженных активов РФ
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 июля на полях на конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском Лугано, призвал мировое сообщество забыть о привычном ведении бизнеса с Россией. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Цивилизованный мир должен забыть о business-as-usual (согласно определению Кембриджского словаря, так говорят, когда все продолжается как обычно, несмотря на сложную ситуацию. – "ГОРДОН") с Россией. Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной. История современной Европы сегодня пишется в Украине", – сказал он. 

По словам Шмыгаля, Украина предлагает партнерам сосредоточиться на трех приоритетах в вопросе санкционного давления на РФ. 

Речь об отраслевых санкциях против энергетики, финансов и торговли РФ, о персональных санкциях против российских олигархов, высших должностных лиц и руководителей госпредприятий, а также о закрытии лазеек в санкциях, сообщил он.

"Очень актуальным вопросом остается конфискация замороженных российских активов для передачи их на восстановление Украины. Рассчитываем на принятие партнерами соответствующих изменений в законодательство", – добавил премьер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций Евросоза против РФ. По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, ЕС намерен согласовать его до конца июля. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, энергетика, эмбарго, законодательство, олигархи, война России против Украины, ограничения, конфискация, Денис Шмыгаль, Лугано, ЕС
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