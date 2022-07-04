Глава Еврокомиссии начала свое выступление на конференции по восстановлению Украины словами про погибшего активиста Ратушного

Глава Еврокомиссии начала свою речь словами о погибшем активисте Романе Ратушном.
"Месяц назад на поле битвы погиб молодой украинский герой. Он боролся за будущее Украины. Его звали Роман Ратушный. Завтра ему бы исполнилось 25 лет. Роман был представителем нового поколения молодых украинцев. Подростком он был одним из первых участников Евромайдана, демонстрации за европейское будущее и демократию. И после этого Роман не переставал бороться за лучшее будущее Украины", – сказала она.
Фон дер Ляйен говорила о движении "Защитим Протасов Яр", которую возглавлял Ратушный, о его антикоррупционной деятельности.
"Он боролся за суверенную Украину и отдал за это жизнь. Его жизнь забрали слишком рано. Но он боролся за свою мечту. Мечту о новой Украине. Не только о свободной и демократической Украине, но и процветающей, зеленой Украине, о месте, которое золотое поколение Украины может наконец-то почувствовать своим. И эта его мечта собрала нас сегодня всех", – добавила глава Еврокомиссии.
На конференции в Лугано она выступала после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.
The dream of a new Ukraine brings us here today:— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 4, 2022
Not only free, democratic, European.
But also fair, green, prosperous.
A place that Ukraine’s golden generation finally feels is their own. https://t.co/gnQSESUI5N
Ратушный родился 5 июля 1997 в Киеве. Сын писательницы, журналистки Светланы Поваляевой и журналиста, активиста движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного.
Активно участвовал в Евромайдане, был среди студентов, пострадавших от "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года. В 2018 году Ратушный возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 году – одноименную общественную организацию, нацеленную на сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру в центре Киева. Стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасова Яра.
В 2021 году Ратушный провел месяц под круглосуточным домашним арестом после акции протеста сторонников Стерненко под Офисом президента.
9 июня Ратушный погиб под Изюмом, защищая Украину от российских оккупантов. 18 июня с ним попрощались в Киеве. Проститься с воином пришло несколько сотен человек: его родственники, военные, знакомые и друзья. На церемонии присутствовал городской голова Киева Виталий Кличко. Похоронили Ратушного на Байковом кладбище.