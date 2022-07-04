Глава Еврокомиссии начала свое выступление на конференции по восстановлению Украины словами про погибшего активиста Ратушного

Урсула фон дер Ляйен говорила о Ратушном и борьбе за демократическое будущее и процветающую Украину Фото: Ursula von der Leyen / Twitter

Глава Еврокомиссии начала свою речь словами о погибшем активисте Романе Ратушном.

"Месяц назад на поле битвы погиб молодой украинский герой. Он боролся за будущее Украины. Его звали Роман Ратушный. Завтра ему бы исполнилось 25 лет. Роман был представителем нового поколения молодых украинцев. Подростком он был одним из первых участников Евромайдана, демонстрации за европейское будущее и демократию. И после этого Роман не переставал бороться за лучшее будущее Украины", – сказала она.

Фон дер Ляйен говорила о движении "Защитим Протасов Яр", которую возглавлял Ратушный, о его антикоррупционной деятельности.

"Он боролся за суверенную Украину и отдал за это жизнь. Его жизнь забрали слишком рано. Но он боролся за свою мечту. Мечту о новой Украине. Не только о свободной и демократической Украине, но и процветающей, зеленой Украине, о месте, которое золотое поколение Украины может наконец-то почувствовать своим. И эта его мечта собрала нас сегодня всех", – добавила глава Еврокомиссии.

На конференции в Лугано она выступала после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

The dream of a new Ukraine brings us here today:



Not only free, democratic, European.

But also fair, green, prosperous.



A place that Ukraine’s golden generation finally feels is their own. https://t.co/gnQSESUI5N — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 4, 2022