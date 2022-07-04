Зеленский: Россия уничтожает все, что важно для свободной человеческой жизни

Он отметил, что именно по отношению к Украине Россия проявила свою агрессию, основанную на мировоззренческом противостоянии с демократическим миром.
"Наиболее жестокое его проявление – это агрессия России против нашего государства, против нас, первых, кого она хочет вернуть в свою зону контроля в Европе. Посмотрите, что делает Россия, разрушая Украину. Россия разрушает пространство всего, что имеет значение для нас и для любой свободной человеческой жизни", – сказал Зеленский.
Он, в частности, подчеркнул, что за четыре месяца полномасштабного вторжения Россия уничтожила 2102 объекта образования в Украине, где происходит социализация детей, а также обстреливает больницы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.