Зеленский: Мы не можем сложить оружие, иначе мы исчезнем

"Это война в Украине, которую начала Российская Федерация, продолжает Российская Федерация и которую Российская Федерация не хочет прекращать. Украина защищает собственную землю, свой суверенитет, свою территорию. Украина воюет за мир. Вот такой жестокий парадокс XXI века, а для нас это – реалии. Мы не можем сложить оружие, иначе мы исчезнем. Как государство, как народ, просто как люди", – сказал он.

По словам президента, Россия избрала дорогу войны, Украина борется на пути к миру.

"Россия стреляет на уничтожение, Украина – для выживания. Война – национальная идея Российской Федерации. Национальная идея Украины – мир", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)