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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о войне: Неглупые люди в России понимают, что Украина победит, это лишь вопрос времени

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В ходе обращения Зеленский вспомнил "сумасшедших пропагандистов" России
В ходе обращения Зеленский вспомнил "сумасшедших пропагандистов" России
Фото: president.gov.ua

Россия потеряла в ходе войны с Украиной не менее 35 тыс. человек убитыми, и эти потери могут быть больше. Об этом в видеообращении по итогам 3 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Они потеряли более 35 тыс. солдат убитыми, и это еще консервативная оценка. И ради чего это все? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "другого ответа просто нет".

"Для всех в мире и, я уверен, для всех неглупых людей в самой же России понятно, что Украина победит. Это лишь вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что в связи с агрессией против Украины российская экономика оказалась "в наибольшем за последние 50 лет кризисе".

"Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

После полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, оружие, терроризм, санкции, война, экономика, пропаганда, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, бедность, президент
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