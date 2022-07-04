Зеленский о войне: Неглупые люди в России понимают, что Украина победит, это лишь вопрос времени

"Они потеряли более 35 тыс. солдат убитыми, и это еще консервативная оценка. И ради чего это все? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "другого ответа просто нет".

"Для всех в мире и, я уверен, для всех неглупых людей в самой же России понятно, что Украина победит. Это лишь вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что в связи с агрессией против Украины российская экономика оказалась "в наибольшем за последние 50 лет кризисе".

"Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube