Зеленский о войне: Неглупые люди в России понимают, что Украина победит, это лишь вопрос времени

"Они потеряли более 35 тыс. солдат убитыми, и это еще консервативная оценка. И ради чего это все? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах", – сказал он.
Президент подчеркнул, что "другого ответа просто нет".
"Для всех в мире и, я уверен, для всех неглупых людей в самой же России понятно, что Украина победит. Это лишь вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим", – объяснил Зеленский.
Он отметил, что в связи с агрессией против Украины российская экономика оказалась "в наибольшем за последние 50 лет кризисе".
"Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
После полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.