"Антидемократическая система пытается доказать, что она сильнее". Зеленский назвал войну мировоззренческим противостоянием

"Война России против Украины – это не просто попытки захватить нашу землю и уничтожить наши государственные институции, сломать нашу независимость, это намного более широкое, мировоззренческое противостояние. Антидемократическая, антиевропейская система, которая построена в России, пытается доказать, что она якобы сильнее, чем все мы – и Украина, и Европа, и демократический мир", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, Россия "пытается доказать, что Европа якобы слабая и не способна защищать свои ценности".

"Такой мировоззренческий мотив прослеживается во всех действиях российского государства как по отношению к Украине, так и по отношению ко всем вам, и все созданные Россией кризисы – инфляционный, продовольственный, энергетический, миграционный, контуры которых уже есть, – это именно мировоззренческое, идеологическое испытание", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



