В Киеве попрощались с погибшим на войне активистом Ратушным. Фоторепортаж
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
В Михайловском соборе и на Майдані Незалежності в Киеве прошла церемония прощания с 24-летним главой общественной организации "Защитим Протасов Яр", разведчиком 93-й ОМБР "Холодный Яр" Романом Ратушным, который погиб 9 июня
. Об этом написали Общественное
и "Цензор.нет"
. Проститься с воином пришли несколько сотен человек: его родственники, военные, знакомые и друзья. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дело Ратушного, защищавшего зеленую зону в столице, "будет проактивно поддержано гражданами нашего города". Он также отметил, что сейчас обсуждается инициатива назвать одну из улиц города в честь активиста. Ратушного похоронят на Байковом кладбище.