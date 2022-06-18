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В Киеве попрощались с погибшим на войне активистом Ратушным. Фоторепортаж

Сегодня 15.17
В Михайловском соборе и на Майдані Незалежності в Киеве прошла церемония прощания с 24-летним главой общественной организации "Защитим Протасов Яр", разведчиком 93-й ОМБР "Холодный Яр" Романом Ратушным, который погиб 9 июня. Об этом написали Общественное и "Цензор.нет". Проститься с воином пришли несколько сотен человек: его родственники, военные, знакомые и друзья. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дело Ратушного, защищавшего зеленую зону в столице, "будет проактивно поддержано гражданами нашего города". Он также отметил, что сейчас обсуждается инициатива назвать одну из улиц города в честь активиста. Ратушного похоронят на Байковом кладбище.
Теги: Киев, Виталий Кличко, смерть, Майдан, похороны, война России против Украины, прощание, Роман Ратушный
 

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