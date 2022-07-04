"Получился компенсатор". Шмыгаль объяснил, чего удалось добиться благодаря ввозу в Украину машин без пошлин

"Автомобили, которые завозили, большинство из них – это автомобили стоимостью $6–10 тыс. Очень большое количество из них ушло на фронт, достаточно значительное количество пошло на замещение тех автомобилей, которые были уничтожены войной, а Украина потеряла десятки тысяч, возможно, сотни (считать уже будем после завершения боевых действий) тысяч автомобилей, все эти вещи необходимо было компенсировать. Это как раз получился компенсатор", – сказал он.

Премьер отметил, что выиграл от беспошлинного ввоза и Пенсионный фонд.

"Все эти автомобили, не платя НДС и таможенных пошлин, при их регистрации платили в Пенсионный фонд. Если бы не были сняты НДС и пошлины, эти автомобили не заезжали бы на территорию Украины, очевидно, их количество было бы в разы меньше и, таким образом, мы не получили бы поступления около 200 млн грн ежемесячно в Пенсионный фонд. Так у нас было бы ноль, а так было 200 млн грн", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, положительный эффект получила и Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ).

"Когда началась война, у нас были заблокированы порты, [...] у нас осталась сухопутная граница с нашими европейскими соседями. Ее возможности, по сравнению с морскими портами, значительно меньше, и для того, чтобы открыть границу и сделать открытой таможню, в прямом смысле этого слова мы снимали абсолютно сознательно и планомерно все ограничения, на все", – подчеркнул Шмыгаль.