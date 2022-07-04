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"Получился компенсатор". Шмыгаль объяснил, чего удалось добиться благодаря ввозу в Украину машин без пошлин

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По данным нардепов, за льготный период в Украину ввезли почти 237 тыс. машин
По данным нардепов, за льготный период в Украину ввезли почти 237 тыс. машин
Фото: Державна прикордонна служба / Facebook

Временная отмена пошлин на ввоз в Украину автомобилей помогла в том числе компенсировать потери граждан в транспорте из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 3 июля.

"Автомобили, которые завозили, большинство из них – это автомобили стоимостью $6–10 тыс. Очень большое количество из них ушло на фронт, достаточно значительное количество пошло на замещение тех автомобилей, которые были уничтожены войной, а Украина потеряла десятки тысяч, возможно, сотни (считать уже будем после завершения боевых действий) тысяч автомобилей, все эти вещи необходимо было компенсировать. Это как раз получился компенсатор", – сказал он.

Премьер отметил, что выиграл от беспошлинного ввоза и Пенсионный фонд.

"Все эти автомобили, не платя НДС и таможенных пошлин, при их регистрации платили в Пенсионный фонд. Если бы не были сняты НДС и пошлины, эти автомобили не заезжали бы на территорию Украины, очевидно, их количество было бы в разы меньше и, таким образом, мы не получили бы поступления около 200 млн грн ежемесячно в Пенсионный фонд. Так у нас было бы ноль, а так было 200 млн грн", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, положительный эффект получила и Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ).

"Когда началась война, у нас были заблокированы порты, [...] у нас осталась сухопутная граница с нашими европейскими соседями. Ее возможности, по сравнению с морскими портами, значительно меньше, и для того, чтобы открыть границу и сделать открытой таможню, в прямом смысле этого слова мы снимали абсолютно сознательно и планомерно все ограничения, на все", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров. Объем импорта в Украину резко возрос, на границе образовались километровые очереди из желающих растаможить авто.

21 июня народные депутаты Украины решили вернуть начисления. Принятый ими закон вступил в действие 1 июля.

Заместитель главы ГТСУ Александр Щуцкий, подводя итоги льготного периода растаможки машин, в интервью "Обозревателю" сказал, что он навредил имиджу Украины. По его словам, правительство приняло решение сделать подержанные импортные автомобили доступнее для украинцев, которые потеряли транспорт из-за военных действий. Но это привело к тому, что пропускные пункты на границах были полностью заняты машинами и Украина получила негативный резонанс в западных странах.

По данным народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, за три месяца действия льготного налогообложения на ввоз импортных автомобилей в Украину ввезли 236 792 машины.

Теги: транспорт, налоги, автомобили, война, импорт, льготы, граница, таможня, Пенсионный фонд, пошлины, закон, украинцы, Государственная таможенная служба Украины, Денис Шмыгаль
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