Закончилась льготная растаможка автомобилей в Украине. Стало известно, сколько машин ввезли

Сумма предоставленной льготы за время ее действия составила 26,1 млрд грн, уточнил нардеп.

С 1 июля вступил в силу закон №7418, который возобновляет налогообложение, отмененное в марте. Верховная Рада вернула пошлины и НДС для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп, для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину, и для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров. Объем импорта в Украину резко возрос, на границе образовались километровые очереди из желающих растаможить авто.

Заместитель главы Государственной таможенной службы Александр Щуцкий, подводя итоги льготного периода растаможки "евроблях", в интервью "Обозревателю" сказал, он навредил имиджу Украины. По его словам, правительство приняло решение сделать подержанные импортные автомобили доступнее для украинцев, которые потеряли транспорт из-за военных действий. Но это привело к тому, что пропускные пункты на границах были полностью заняты машинами и Украина получила негативный резонанс в западных странах.