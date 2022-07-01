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Закончилась льготная растаможка автомобилей в Украине. Стало известно, сколько машин ввезли

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Фото: ЕРА

За три месяца действия льготного налогообложения на ввоз импортных автомобилей в Украину ввезли 236 792 машины. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Сумма предоставленной льготы за время ее действия составила 26,1 млрд грн, уточнил нардеп.

С 1 июля вступил в силу закон №7418, который возобновляет налогообложение, отмененное в марте. Верховная Рада вернула пошлины и НДС для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп, для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину, и для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров. Объем импорта в Украину резко возрос, на границе образовались километровые очереди из желающих растаможить авто.

Заместитель главы Государственной таможенной службы Александр Щуцкий, подводя итоги льготного периода растаможки "евроблях", в интервью "Обозревателю" сказал, он навредил имиджу Украины. По его словам, правительство приняло решение сделать  подержанные импортные автомобили доступнее для украинцев, которые потеряли транспорт из-за военных действий. Но это привело к тому, что пропускные пункты на границах были полностью заняты машинами и Украина получила негативный резонанс в западных странах.

Теги: транспорт, налоги, автомобили, импорт, граница, таможня, пошлины, евробляхи, Ярослав Железняк
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