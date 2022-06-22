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ПОЛИТИКА

Верховная Рада вернула пошлины на ввоз автомобилей из-за границы

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Решение поддержали все депутатские группы и фракции
Решение поддержали все депутатские группы и фракции
Фото: Верховна Рада України / Facebook

21 июня Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7418, который отменяет льготное оформление автомобилей при их пересечении границы Украины. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению (№7418 от 30 мая 2022 года)", – написал он.

Мельничук объяснил, что в числе прочего в документе прописано возобновление налогообложения в том числе для транспортных средств, которые ввозят граждане.

"[Также] законопроектом предлагается [...] освободить от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими)", – отметил он.

На сайте Рады указано, что вопрос об отмене пошлин отдельно внесли в повестку дня заседания и решили рассматривать законопроект по сокращенной процедуре. Рассматривали пять проектов документов.

В результате за №7418 проголосовали 235 народных депутатов Украины при необходимых 226. Решение поддержали представители всех депутатских фракций и групп.

В пояснительной записке к законопроекту №7418 сказано, что "в условиях военного положения, когда Украина должна консолидировать все доходы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товарами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено".

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.

24 апреля в Раде регистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, НДС и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объясняли необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.

Как сообщил народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, по состоянию на 13 июня в Украину по льготному растаможиванию ввезли около 163 тыс. автомобилей. "Общая сумма предоставленной льготы – 17,8 млрд грн", – написал он в Telegram. 

Теги: Верховная Рада, транспорт, налоги, автомобили, импорт, граница, пошлины, закон, законопроект, Налоговый кодекс, документы, Ярослав Железняк
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