Верховная Рада вернула пошлины на ввоз автомобилей из-за границы

"Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению (№7418 от 30 мая 2022 года)", – написал он.

Мельничук объяснил, что в числе прочего в документе прописано возобновление налогообложения в том числе для транспортных средств, которые ввозят граждане.

"[Также] законопроектом предлагается [...] освободить от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими)", – отметил он.

На сайте Рады указано, что вопрос об отмене пошлин отдельно внесли в повестку дня заседания и решили рассматривать законопроект по сокращенной процедуре. Рассматривали пять проектов документов.

В результате за №7418 проголосовали 235 народных депутатов Украины при необходимых 226. Решение поддержали представители всех депутатских фракций и групп.

В пояснительной записке к законопроекту №7418 сказано, что "в условиях военного положения, когда Украина должна консолидировать все доходы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товарами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено".