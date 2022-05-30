Кабмин хочет вернуть растаможку автомобилей и другого импорта, кроме топлива – законопроект

В пояснительной записке говорится, что в условиях военного положения введение льгот на импорт товаров, которые не являются предметами первой необходимости, должен быть пересмотрен.
Кабмин предлагает возобновить налогообложение для следующих категорий:
Авторы проекта отмечают, что в результате отмены ввозных пошлин и других налогов в бюджет не поступило около 13 млрд грн. За это время в Украину ввезли более 119 000 автомобилей, в том числе премиум-класса стоимостью более 1 млн грн.
Народный депутат от партии "Голос", заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram обращает внимание, что предложенные поправки не касаются ввозной пошлины на топливо. Кроме того, правительство предлагает освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, которые оснащены только электрическими двигателями.
В Национальном банке Украины также считают необходимым возврат пошлин. Созданные для импорта стимулы в виде отмены импортных сборов и НДС сейчас лишают преимуществ украинских производителей, об этом написал в колонке для "Зеркала недели" глава НБУ Кирилл Шевченко.
Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.
24 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объяснили необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.
Упрощенное таможенное оформление ввоза автомобилей в Украину негативно сказалось на темпах движения гуманитарных грузов, рассказал 29 апреля первый заместитель главы Государственной таможенной службы Александр Щуцкий.
Замглавы таможни добавил, что его ведомство видит основной задачей ускорение поступления гуманитарных грузов в Украину, поэтому и Кабмин, и парламент рассматривают возможность отмены или ограничения норм данного закона.
Верховная Рада Украины не планирует отменять льготное налогообложение продажи нефтепродуктов во время действия военного положения. Об этом сообщил в Telegram 29 апреля нардеп Ярослав Железняк. "Всем, кто переживал за льготное налогообложение бензина, – пока ничего не будет меняться", – написал он.