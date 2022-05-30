Кабмин хочет вернуть растаможку автомобилей и другого импорта, кроме топлива – законопроект

С момента отмены пошлины в Украину ввезли более 119 000 автомобилей, в том числе премиум-класса стоимостью более 1 млн грн Фото: ЕРА

В пояснительной записке говорится, что в условиях военного положения введение льгот на импорт товаров, которые не являются предметами первой необходимости, должен быть пересмотрен.

Кабмин предлагает возобновить налогообложение для следующих категорий:

для товаров, которые ввозят плательщики единого налога первой, второй и третьей групп;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, которые ввозят граждане на территорию Украины.

Авторы проекта отмечают, что в результате отмены ввозных пошлин и других налогов в бюджет не поступило около 13 млрд грн. За это время в Украину ввезли более 119 000 автомобилей, в том числе премиум-класса стоимостью более 1 млн грн.

Народный депутат от партии "Голос", заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram обращает внимание, что предложенные поправки не касаются ввозной пошлины на топливо. Кроме того, правительство предлагает освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, которые оснащены только электрическими двигателями.

В Национальном банке Украины также считают необходимым возврат пошлин. Созданные для импорта стимулы в виде отмены импортных сборов и НДС сейчас лишают преимуществ украинских производителей, об этом написал в колонке для "Зеркала недели" глава НБУ Кирилл Шевченко.