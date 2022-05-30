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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин хочет вернуть растаможку автомобилей и другого импорта, кроме топлива – законопроект

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С момента отмены пошлины в Украину ввезли более 119 000 автомобилей, в том числе премиум-класса стоимостью более 1 млн грн
С момента отмены пошлины в Украину ввезли более 119 000 автомобилей, в том числе премиум-класса стоимостью более 1 млн грн
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины предлагает отменить беспошлинный ввоз автомобилей, введенный 5 апреля. Законопроект №7418, зарегистрированный 30 мая в Верховной Раде, вносит изменения в Налоговый кодекс, касающиеся отдельных льгот.

В пояснительной записке говорится, что в условиях военного положения введение льгот на импорт товаров, которые не являются предметами первой необходимости, должен быть пересмотрен. 

Кабмин предлагает возобновить налогообложение для следующих категорий:

  • для товаров, которые ввозят плательщики единого налога первой, второй и третьей групп;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, которые ввозят граждане на территорию Украины.

Авторы проекта отмечают, что в результате отмены ввозных пошлин и других налогов в бюджет не поступило около 13 млрд грн. За это время в Украину ввезли более 119 000 автомобилей, в том числе премиум-класса стоимостью более 1 млн грн.

Народный депутат от партии "Голос", заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram обращает внимание, что предложенные поправки не касаются ввозной пошлины на топливо. Кроме того, правительство предлагает освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, которые оснащены только электрическими двигателями.

В Национальном банке Украины также считают необходимым возврат пошлин. Созданные для импорта стимулы в виде отмены импортных сборов и НДС сейчас лишают преимуществ украинских производителей, об этом написал в колонке для "Зеркала недели" глава НБУ Кирилл Шевченко.

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.

24 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объяснили необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.

Упрощенное таможенное оформление ввоза автомобилей в Украину негативно сказалось на темпах движения гуманитарных грузов, рассказал 29 апреля первый заместитель главы Государственной таможенной службы Александр Щуцкий. 

Замглавы таможни добавил, что его ведомство видит основной задачей ускорение поступления гуманитарных грузов в Украину, поэтому и Кабмин, и парламент рассматривают возможность отмены или ограничения норм данного закона. 

Верховная Рада Украины не планирует отменять льготное налогообложение продажи нефтепродуктов во время действия военного положения. Об этом сообщил в Telegram 29 апреля нардеп Ярослав Железняк. "Всем, кто переживал за льготное налогообложение бензина, – пока ничего не будет меняться", – написал он.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, законопроект, Налоговый кодекс, война России против Украины
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