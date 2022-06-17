"Оставьте людям право спасаться и спасать!" Палатный предложил оставить нулевую пошлину на бюджетные авто

Артур Палатный: Нулевую пошлину на ввоз бюджетных авто, авто для волонтеров и ВСУ нужно обязательно сохранить Фото: Артур Палатний / Facebook

"Пошлины на ввоз авто во время войны – это не вопрос $3 тыс. или $5 тыс. с машины. Это вопрос жизни десятков тысяч сограждан, это вопрос выживания малого бизнеса, вопрос обеспечения наших героев на фронте. Для сотен тысяч украинцев собственное авто стало единственным средством спасения, когда они выбирались из ада. Для тысяч волонтеров и малого бизнеса собственное авто – это возможность помогать и поддерживать наших воинов на передовой. Отбирать у людей возможность для спасения или помощи недопустимо!" – заявил Палатный.

Он уточнил, что нулевую пошлину нужно сохранить по крайней мере для бюджетных автомобилей.

"Конечно, пошлины на дорогие иномарки премиум-класса можно и нужно устанавливать. Но нулевую пошлину на ввоз бюджетных авто, авто для волонтеров и ВСУ нужно обязательно сохранить. Оставьте людям их право спасаться и спасать! Оставьте нулевую пошлину на ввоз авто из-за границы!" – призвал руководитель "Украинской команды".

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Видео: Артур Палатний / YouTube

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