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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оставьте людям право спасаться и спасать!" Палатный предложил оставить нулевую пошлину на бюджетные авто

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Артур Палатный: Нулевую пошлину на ввоз бюджетных авто, авто для волонтеров и ВСУ нужно обязательно сохранить
Артур Палатный: Нулевую пошлину на ввоз бюджетных авто, авто для волонтеров и ВСУ нужно обязательно сохранить
Фото: Артур Палатний / Facebook

Руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный предлагает Верховной Раде оставить нулевую пошлину на ввоз автомобилей из-за границы. Во время войны для многих людей собственный автомобиль – единственное средство спасения, заявил он. Видео с обращением Палатный опубликовал в своем Facebook.

"Пошлины на ввоз авто во время войны – это не вопрос $3 тыс. или $5 тыс. с машины. Это вопрос жизни десятков тысяч сограждан, это вопрос выживания малого бизнеса, вопрос обеспечения наших героев на фронте. Для сотен тысяч украинцев собственное авто стало единственным средством спасения, когда они выбирались из ада. Для тысяч волонтеров и малого бизнеса собственное авто – это возможность помогать и поддерживать наших воинов на передовой. Отбирать у людей возможность для спасения или помощи недопустимо!" – заявил Палатный.

Он уточнил, что нулевую пошлину нужно сохранить по крайней мере для бюджетных автомобилей.

"Конечно, пошлины на дорогие иномарки премиум-класса можно и нужно устанавливать. Но нулевую пошлину на ввоз бюджетных авто, авто для волонтеров и ВСУ нужно обязательно сохранить. Оставьте людям их право спасаться и спасать! Оставьте нулевую пошлину на ввоз авто из-за границы!" – призвал руководитель "Украинской команды".

ВИДЕО
Видео: Артур Палатний / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.

24 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объяснили необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.

Кабмин на заседании 10 июня одобрил проект закона о растаможке автомобилей в приложении "Дія".

Теги: Верховная Рада, автомобили, Артур Палатный, импорт, пошлины, законопроект, война России против Украины
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