Замглавы Гостаможслужбы рассказал, что льготная растаможка "евроблях" навредила имиджу Украины

Александр Щуцкий: Грузы гуманитарные, те же броники, тепловизоры, которые нам нужны на передовую, они стояли вместе в общей очереди с транспортом для собственного использования Фото: Александр Щуцкий / Facebook

"Наши европейские друзья, которые по всей Европе собирали нам гуманитарные грузы, сбрасывались деньгами, например, польские таможенники скидывались на бронежилеты для ВСУ, на медикаменты, на питание, собирали другую гуманитарную помощь. Все они в один день увидели огромные очереди из транспортных средств, которые едут на территорию Украины. Они не понимали ситуации. Они думали, что у нас беда, у нас война и нам нужно помогать. И они это делали от всего сердца, от себя. Они "брали" из своих зарплат по 360–€500, кто сколько мог, и отдавали нам, на наши нужды по закупке гуманитарной помощи для Украины. И вот однажды утром они видят большую очередь из автомобилей под собственное использование. Они понимают: когда тебе нечего кушать – ты не будешь покупать транспортное средство, когда у тебя дом разрушили снарядами – ты не будешь покупать транспортное средство", – объяснил он.

Щуцкий отметил, что польские коллеги спрашивали у него, может, Украине уже не нужна помощь, раз граждане ввозят машины в таком количестве.

"Мы были вынуждены своим коллегам объяснять, что нет – не все люди одинаковые, часть транспорта действительно шла на ВСУ, но… Ситуация с массовым ввозом авто привела к политическому откату тех отношений, которые мы имели с нашими коллегами, соседями – европейцами, которые нам открыто помогали. С появлением автоочередей на границах уменьшилось количество гуманитарной помощи, которая шла на страну. Доноры, всегда нам помогавшие гуманитарной помощью, продолжали работать, а простые европейцы начали думать, а действительно ли "там такая проблема, как было показано по телевидению", – заявил замглавы украинской таможни.

Он сообщил, что за время действия закона в Украину ввезли почти 200 тыс. транспортных средств, среди них как машины стоимостью €3–5 тыс., так и эксклюзивные авто VIP-класса.

"В настоящее время мы спровоцировали коллапс на границе. Почему и было принято правительством постановление об ограничении пунктов пропуска, через которые будет проходить растаможка транспорта для использования физическими лицами. Европейцы увидели эту ситуацию и положительно отреагировали на нее. И самое главное: вот волонтеры мне пишут и в Facebook: "Очередь из транспортных средств с польской стороны – 20 км"… И поляк ставит всех – и гуманитарные грузы, и транспорт – в единую очередь. Еще раз: те грузы гуманитарные – те же броники, тепловизоры, которые нам нужны на передовую, – они стояли вместе в общей очереди с транспортом для собственного использования", – подчеркнул Щуцкий.