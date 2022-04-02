Замглавы Гостаможслужбы Щуцкий: Действующие в мирное время законы в военное не работают или работают неэффективно

Александр Щуцкий: Ситуация на границе, наблюдаемая в отношении беженцев и гуманитарных грузов в первые дни масштабного вторжения российских войск в Украину, была неожиданной Фото: golos.com.ua

"И хорошо, что такое решение было принято: ситуация на границе, наблюдаемая в отношении беженцев и гуманитарных грузов в первые дни масштабного вторжения российских войск в Украину, была неожиданной. Поняли: действующие в мирное время законы в военное не работают или работают неэффективно. Учитывая все это, меня отправили в Закарпатье, в наш резервный штаб, для организации работы в сложившейся ситуации", – сообщил он.

Щуцкий подчеркнул, что на ситуацию власти реагировали очень оперативно.

"Если раньше было время на "раскачку", анализ ситуации, на принятие решения относительно коридоров, признания грузов гуманитарными, разработки предложения с Минифином по постановлениям и т.д., то в военное время все это нужно было делать мгновенно! Секунды на принятие решения, которое должно быть и эффективным, и государственным", – сказал таможенник.

По его словам, важной задачей были переговоры с партнерами – таможенными администрациями в Румынии, Венгрии, Польше и Словакии – по упрощению процедуры пропуска гуманитарных грузов.

"Они очень хорошо понимали нашу ситуацию и сразу на высоком уровне откликнулись. Это было крайне важно – открыть границу, ведь открывать ее нужно было не только с украинской стороны, а и с европейской, чтобы убрать очереди, бюрократию, те механизмы, которые нас разделяли в мирное время", – отметил первый замглавы таможенной службы.

Щуцкий добавил, что государства-партнеры пошли навстречу и при пропуске грузов, для которых разработаны специальные процедуры, – медикаментов и военной амуниции.

"Поэтому считаю, что работа, выполненная Гостаможслужбой в первые дни войны, была сделана на уровне больших дипломатических миссий! Возможно, люди ее не видят, потому что она продолжается где-то по ту сторону кулис, но это действительно мощные работа и сотрудничество. И наша благодарность европейцам огромна, – подчеркнул он. – Государственная таможенная служба должна была и сделала тот шаг, который политически дал нам много возможностей: европейцы увидели нашу открытость и продолжили сотрудничество".

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