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По льготной растаможке украинцы купили автомобилей на $1,1 млрд – нардеп Железняк

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83% ввезенных без налогообложения автомобилей стоили до $6 тыс.
83% ввезенных без налогообложения автомобилей стоили до $6 тыс.
Фото: EPA

За три месяца действия льготного налогообложения импорта автомобилей украинцы купили транспортных средств на сумму $1,116 млрд. Об этом 1 июля в Telegram сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Больше всего было ввезено автомобилей стоимостью до $6 тыс. – 225 193 штуки, или 83% от общего количества, написал нардеп. Еще 9,8% ввезенных авто стоили $6–10 тыс., 5,9% – $10–30 тыс. По его данным, только 2 тыс. автомобилей стоили свыше $30 тыс. 

Всего по льготной растаможке украинцы купили 236 792 автомобиля, писал Железняк. Сумма предоставленных льгот за время их действия составила 26,1 млрд грн.

Контекст:

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров. Объем импорта в Украину резко возрос, на границе образовались километровые очереди из желающих растаможить авто.

Заместитель главы Государственной таможенной службы Александр Щуцкий, подводя итоги льготного периода растаможки "евроблях", в интервью "Обозревателю" сказал, он навредил имиджу Украины. По его словам, правительство приняло решение сделать  подержанные импортные автомобили доступнее для украинцев, которые потеряли транспорт из-за военных действий. Но это привело к тому, что пропускные пункты на границах были полностью заняты машинами и Украина получила негативный резонанс в западных странах.

С 1 июля вступил в силу закон №2325-IX, который возобновляет налогообложение, отмененное в марте. Верховная Рада вернула пошлины и НДС для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп, для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину, и для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Теги: Верховная Рада, транспорт, Украина, налоги, импорт, льготы, граница, таможня, пошлины, евробляхи, Ярослав Железняк
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