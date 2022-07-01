По льготной растаможке украинцы купили автомобилей на $1,1 млрд – нардеп Железняк

Больше всего было ввезено автомобилей стоимостью до $6 тыс. – 225 193 штуки, или 83% от общего количества, написал нардеп. Еще 9,8% ввезенных авто стоили $6–10 тыс., 5,9% – $10–30 тыс. По его данным, только 2 тыс. автомобилей стоили свыше $30 тыс.

Всего по льготной растаможке украинцы купили 236 792 автомобиля, писал Железняк. Сумма предоставленных льгот за время их действия составила 26,1 млрд грн.