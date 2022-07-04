ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля – журналист

В седьмой пакет санкций могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России Фото: depositphotos.com

"В ЕС есть стремление согласовать седьмой пакет санкций в отношении России до начала летних каникул в конце июля", – написал он.

Журналист отметил, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.

There is a push in the EU to agree on a 7th sanctions package on #Russia before the summer holidays start at the end of July. Might not include gas & nuclear but rather more listings, closing loopholes in previous packages & gold. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 4, 2022