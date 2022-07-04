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ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля – журналист

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В седьмой пакет санкций могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России
В седьмой пакет санкций могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России
Фото: depositphotos.com

Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля. Об этом редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил в Twitter.

"В ЕС есть стремление согласовать седьмой пакет санкций в отношении России до начала летних каникул в конце июля", – написал он.

Журналист отметил, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8,5 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – более 11 тыс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, война России против Украины, Рикард Йозвяк
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