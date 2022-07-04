ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля – журналист

"В ЕС есть стремление согласовать седьмой пакет санкций в отношении России до начала летних каникул в конце июля", – написал он.
Журналист отметил, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.
There is a push in the EU to agree on a 7th sanctions package on #Russia before the summer holidays start at the end of July. Might not include gas & nuclear but rather more listings, closing loopholes in previous packages & gold. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 4, 2022
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8,5 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – более 11 тыс.