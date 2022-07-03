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Две российские авиакомпании попросили власти о возврате самолетов лизингодателям, одна из них хочет обойти санкции – СМИ

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S7 подтвердила, что хочет вернуть два самолета лизингодателям
S7 подтвердила, что хочет вернуть два самолета лизингодателям
Фото: ЕРА

Впервые с момента введения санкций за полномасштабное вторжение РФ в Украину российские авиакомпании подали в министерство транспорта РФ заявки на возвращение самолетов лизингодтелями. Об этом, ссылаясь на источники, написал 1 июля "Коммерсантъ".

По данным издания заявки в апреле и мае подали пассажирская S7 и грузовая AirBridgeCargo (входит в группу компаний "Волга – Днепр").

В S7 подтвердили, что обратились с такой просьбой в министерство. Компания намерена вернуть владельцу два борта Boeing 737-8 МАХ "ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации".

AirBridgeCargo, по информации издания, хочет вернуть лизингодателю 14 из 16 Boeing 747, которыми пользуется, Они стоят в Шереметьево, еще по одному – в Шардже (ОАЭ) и Маране (США).

Согласно публикации "Коммерсанта", таким образом российская компания намерена обойти санкции – она хочет эксплуатировать их совместно с авиакомпанией Etihad из ОАЭ, перерегистрировав российскую компанию на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

Минтранс пока не ответил на заявки компаний. Собеседники "Коммерсанта" считают, что в российской авиаотрасли рассматривают это как "негласный запрет на возврат самолетов".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину США и Евросоюз в рамках санкций, введенных против РФ за вторжение, запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ.

24 марта авиакомпании РФ отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов. Президент РФ Владимир Путин разрешил регистрировать их в России, таким образом у самолетов оказалась двойная регистрация – фактически они были отобраны у владельцев, одна из лизинговых компаний уже обратилась в суд, чтобы взыскать с РФ за самолеты $3,5 млрд.

По информации "Радио Свобода", большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолетов, которые принадлежат западным лизингодателям и до марта были зарегистрированы в западных юрисдикциях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, ОАЭ, самолет, Шереметьево, самолеты, авиакомпания, Шарджа
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