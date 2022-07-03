Две российские авиакомпании попросили власти о возврате самолетов лизингодателям, одна из них хочет обойти санкции – СМИ

По данным издания заявки в апреле и мае подали пассажирская S7 и грузовая AirBridgeCargo (входит в группу компаний "Волга – Днепр").

В S7 подтвердили, что обратились с такой просьбой в министерство. Компания намерена вернуть владельцу два борта Boeing 737-8 МАХ "ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации".

AirBridgeCargo, по информации издания, хочет вернуть лизингодателю 14 из 16 Boeing 747, которыми пользуется, Они стоят в Шереметьево, еще по одному – в Шардже (ОАЭ) и Маране (США).

Согласно публикации "Коммерсанта", таким образом российская компания намерена обойти санкции – она хочет эксплуатировать их совместно с авиакомпанией Etihad из ОАЭ, перерегистрировав российскую компанию на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

Минтранс пока не ответил на заявки компаний. Собеседники "Коммерсанта" считают, что в российской авиаотрасли рассматривают это как "негласный запрет на возврат самолетов".