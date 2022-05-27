Китай закрыл небо для самолетов Boeing и Airbus, принудительно зарегистрированных в РФ – СМИ

По данным СМИ, большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолетов, которые принадлежат западным лизингодателям Фото: ЕРА

Как сообщило "Радио Свобода", большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолетов, которые принадлежат западным лизингодателям и до марта были зарегистрированы в западных юрисдикциях.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину США и Евросоюз в рамках санкций, введенных против РФ за вторжение, запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ.

24 марта авиакомпании РФ отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов. Президент РФ Владимир Путин разрешил регистрировать их в России, таким образом у самолетов оказалась двойная регистрация. РБК называет их бортами, принудительно зарегистрированными в РФ, – фактически самолеты были отобраны у лизингодателей, одна из лизинговых компаний уже обратилась в суд, чтобы взыскать с РФ за самолеты $3,5 млрд.

По данным РБК, в мае Китай попросил все авиакомпании, летающие в страну, актуализировать электронные досье. А когда российские перевозчики сделали это, у них запросили данные, подтверждающие, что импортные самолеты сняты с регистрации в западных юрисдикциях.

Компании не смогли предоставить такие документы, следовательно, Китай запретил полеты таких самолетов на свою территорию, соблюдая международное авиазаконодательство.

Требования по "чистоте" самолетов с точки зрения регистрации предъявляет не только Китай. Собеседники РБК говорят, что Турция тоже не пускает на свою территорию самолеты с двойной регистрацией.