РФ может ввести санкции против Maxar за снимки со спутников

По словам, Джабарова, санкции могут ввести, если подтвердится, что спутник использовался для съемок российского Белгорода перед ракетным ударом, в котором РФ обвиняет Украину.

О том, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до удара по городу, 3 июля сообщали пропагандисты "РИА Новости".

Ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял губернатор области Вячеслав Гладков. Он сообщил о трех погибших и четырех пострадавших. Baza писала о пяти погибших, хотя официального подтверждения такой информации не было. Позже глава Дергачевской территориальной общины Харьковской области Вячеслав Задоренко также сообщил о пяти жертвах. Трое из них оказались украинцами.

На многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты. При этом в минобороны России заявили, что якобы город обстреляли украинские военные тремя ракетами "Точка-У", которые якобы были сбиты российскими ПВО.