РФ может ввести санкции против Maxar за снимки со спутников

По словам, Джабарова, санкции могут ввести, если подтвердится, что спутник использовался для съемок российского Белгорода перед ракетным ударом, в котором РФ обвиняет Украину.
О том, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до удара по городу, 3 июля сообщали пропагандисты "РИА Новости".
Ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял губернатор области Вячеслав Гладков. Он сообщил о трех погибших и четырех пострадавших. Baza писала о пяти погибших, хотя официального подтверждения такой информации не было. Позже глава Дергачевской территориальной общины Харьковской области Вячеслав Задоренко также сообщил о пяти жертвах. Трое из них оказались украинцами.
На многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты. При этом в минобороны России заявили, что якобы город обстреляли украинские военные тремя ракетами "Точка-У", которые якобы были сбиты российскими ПВО.
Maxar Technologies – компания космических технологий, специализирующаяся на производстве спутников связи, наблюдении Земли, радарах и обслуживании на орбите. Компания регулярно публикует фото Украины, показывая последствия военных действий: разрушения Рубежного, разбомбленные поля в Харьковской области, уничтоженные кварталы Мариуполя.
Также компания помогает фиксировать свидетельства российских зверств в Украине. Ее спутники снимали массовые захоронения в Мариуполе и Буче.