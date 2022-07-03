На многоэтажку в Белгороде упала первая ступень ракеты российского "Панциря" – CIT

На это обратили внимание анонимный Telegram-канал "Сеятель ветра" и журналист Денис Казанский.

"Шутка про то, что в Белгороде обстреляли сами себя, – на самом деле совсем не шутка. Похоже, у российских военных что-то опять не туда сработало и ракеты полетели совсем не туда, куда планировалось", – отметил Казанский.

Эту информацию изданию The Insider подтвердили расследовательская группа Conflict Intelligence Team и военный эксперт Олег Жданов. По их словам, речь о первой ступени ракеты от "Панциря".

Фото и видео фрагмента ракеты на многоэтажке публиковали в местных Telegram-каналах. Как сообщает "Бел.ру", речь о доме по адресу Народный бульвар, 105.