В Белгороде ночью были "громкие звуки". Губернатор заявил о трех погибших и четырех пострадавших

"Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО", – написал российский чиновник, отметив, что есть пострадавшие.
Утром губернатор сообщил, что вместе с мэром Белгорода Антоном Ивановым "обошел жилые дома". По предварительной информации, есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов. Также, по его словам, повреждены не менее 39 частных жилых домов, причем пять разрушены полностью.
"По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии... На данный момент есть информация о трех погибших", – написал Гладков.
Причин произошедшего он не упомянул.
Мэр города сообщил только, что проводит подомовой обход, и пообещал оперативно провести "восстановительные работы" и оказать помощь пострадавшим.
"Запланированные на сегодня мероприятия фестиваля "Белгородское лето" проводиться не будут", – добавил мэр.
В местных Telegram-каналах опубликовали фото и видео взрывов и их последствий.
Судя по фотографиям, большая часть разрушений в домах, о которых заявлял Гладков, – разбитые взрывной волной стекла.
Telegram-канал Baza написал, что о серии взрывов ночью сообщали и жители Курска.
Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что в области сработала ПВО – сбили два якобы украинских беспилотника. Пострадавших, по его словам, нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор". После этого неоднократно сообщалось о взрывах и пожарах на разных объектах в этом и других регионах РФ, граничащих с Украиной.
1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности к этому Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.
В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска, который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на территории нефтебазы, а через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорят, что перед пожаром были взрывы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк связал происходящее с кармой за убийства украинских детей. Он считает, что Россия перенесет боевые действия на свою территорию – это произойдет из-за интенсивности войны, которую РФ "предложила" миру.