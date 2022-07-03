В Белгороде ночью были "громкие звуки". Губернатор заявил о трех погибших и четырех пострадавших

"Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО", – написал российский чиновник, отметив, что есть пострадавшие.

Утром губернатор сообщил, что вместе с мэром Белгорода Антоном Ивановым "обошел жилые дома". По предварительной информации, есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов. Также, по его словам, повреждены не менее 39 частных жилых домов, причем пять разрушены полностью.

"По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии... На данный момент есть информация о трех погибших", – написал Гладков.

Причин произошедшего он не упомянул.

Мэр города сообщил только, что проводит подомовой обход, и пообещал оперативно провести "восстановительные работы" и оказать помощь пострадавшим.

"Запланированные на сегодня мероприятия фестиваля "Белгородское лето" проводиться не будут", – добавил мэр.

В местных Telegram-каналах опубликовали фото и видео взрывов и их последствий.

Судя по фотографиям, большая часть разрушений в домах, о которых заявлял Гладков, – разбитые взрывной волной стекла.

Telegram-канал Baza написал, что о серии взрывов ночью сообщали и жители Курска.

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что в области сработала ПВО – сбили два якобы украинских беспилотника. Пострадавших, по его словам, нет.

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