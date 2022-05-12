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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти Белгородской области РФ заявили об обстреле села, есть погибший и раненые

В результате обстрела возникло "задымление", заявил Гладков
В результате обстрела возникло "задымление", заявил Гладков
Фото: Белгород №1 / Telegram

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 11 мая заявил в Telegram, что село Солохи, которое находится к западу от Белгорода, подверглось обстрелу "со стороны" Украины.

Он написал, что в результате обстрела есть частичное разрушение одного жилого дома и "задымление", которое происходит "из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта". 

Дома в селе не горят, подчеркнул Гладков. 

По последней информации губернатора, в результате случившегося есть погибший, шесть человек получили ранения. Он заявил, что это "самая тяжелая ситуация за все время обстрелов". 

Фото и видео последствий в Telegram публикуют местные паблики. Там видно, что было не только "задымление", но и пожар.

Населения села эвакуируют, сообщил Гладков. 

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор". После этого неоднократно сообщалось о взрывах и пожарах на разных объектах в этом и других регионах РФ, граничащих с Украиной.

1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте". Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности к этому Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска, который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на территории нефтебазы, а через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорят, что перед пожаром были взрывы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк связал происходящее с кармой за убийства украинских детей. Он считает, что Россия перенесет боевые действия на свою территорию – это произойдет из-за интенсивности войны, которую РФ "предложила" миру.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, пожар, Белгород, раненые, Белгородская область, обстрелы, взрывы, разрушения, погибшие, задымление
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