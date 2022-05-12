Власти Белгородской области РФ заявили об обстреле села, есть погибший и раненые

Он написал, что в результате обстрела есть частичное разрушение одного жилого дома и "задымление", которое происходит "из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта".

Дома в селе не горят, подчеркнул Гладков.

По последней информации губернатора, в результате случившегося есть погибший, шесть человек получили ранения. Он заявил, что это "самая тяжелая ситуация за все время обстрелов".

Фото и видео последствий в Telegram публикуют местные паблики. Там видно, что было не только "задымление", но и пожар.

Населения села эвакуируют, сообщил Гладков.