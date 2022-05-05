"Кто его знает". Данилов рассказал о причинах взрывов и пожаров в соседних с Украиной областях РФ

Об этом секретарь СНБО сказал в интервью каналу "Исландия", опубликованном в YouTube СМИ 4 мая.

Данилову задали вопрос о причинах взрывов и пожаров, которые в последнее время фиксируют в РФ, в частности – в приграничных с Украиной областях. Российские СМИ писали, что к инцидентам якобы причастна Украина.

"Вы что хотели спросить? Кто это? – уточнил секретарь Совета нацбезопасности. – Кто его знает... У них когда "Москва" затонула, они сказали, что это взрыв [боекомплекта] БК у них произошел, несанкционированный… Может, там тоже какое-то несанкционированное что-то произошло… При этом что касается "Москвы", то мы точно знаем, что это наши две ракеты из комплекса "Нептун"… Единственное – что довольно долго тонул".