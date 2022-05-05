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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кто его знает". Данилов рассказал о причинах взрывов и пожаров в соседних с Украиной областях РФ

Данилов допустил, что в соседних с Украиной областях РФ могли произойти несанкционированные взрывы
Данилов допустил, что в соседних с Украиной областях РФ могли произойти несанкционированные взрывы
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сравнил взрывы на складах в соседних с Украиной областях РФ со взрывами на затонувшем российском крейсере "Москва".

Об этом секретарь СНБО сказал в интервью каналу "Исландия", опубликованном в YouTube СМИ 4 мая.

Данилову задали вопрос о причинах взрывов и пожаров, которые в последнее время фиксируют в РФ, в частности – в приграничных с Украиной областях. Российские СМИ писали, что к инцидентам якобы причастна Украина.

"Вы что хотели спросить? Кто это? – уточнил секретарь Совета нацбезопасности. – Кто его знает... У них когда "Москва" затонула, они сказали, что это взрыв [боекомплекта] БК у них произошел, несанкционированный… Может, там тоже какое-то несанкционированное что-то произошло… При этом что касается "Москвы", то мы точно знаем, что это наши две ракеты из комплекса "Нептун"… Единственное – что довольно долго тонул".

Контекст:

Белгородская область находится рядом с Харьковской областью, куда в том числе вторглись российские военные.

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар и говорил, что жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений на территории села, где находился склад, нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

Также в окрестностях Белгорода взорвалась ракета. Аналитики из Conflict Intelligence Team сделали вывод, что ее выпустили с территории РФ, но она по неизвестным причинам упала.

В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска (РФ), который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на территории нефтебазы, а через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорят, перед пожаром были взрывы.

27 апреля в Белгородской области загорелся склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка.

Кроме того, после начала российского вторжения в Украину из российских пограничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна.

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