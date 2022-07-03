В Харьковской области сообщили, что в результате взрывов в Белгороде погибли жители их территориальной общины

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки – три человека, в том числе и маленький ребенок", – написал он.

Глава общины рассказал, что узнал о произошедшем от вынужденных переселенцев.

"Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории. Уверен, что все виновники этих событий понесут наказание перед цивилизованным миром и господом Богом", – заявил Задоренко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)