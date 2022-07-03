В Харьковской области сообщили, что в результате взрывов в Белгороде погибли жители их территориальной общины

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки – три человека, в том числе и маленький ребенок", – написал он.
Глава общины рассказал, что узнал о произошедшем от вынужденных переселенцев.
"Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории. Уверен, что все виновники этих событий понесут наказание перед цивилизованным миром и господом Богом", – заявил Задоренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял губернатор области Вячеслав Гладков. Он сообщил о трех погибших и четырех пострадавших. Baza писала о пяти погибших, хотя официального подтверждения такой информации не было. Позже Задоренко тоже сообщил о пяти жертвах.
На многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.
В минобороны России заявили, что якобы город обстреляли украинские военные тремя ракетами "Точка-У", которые якобы были сбиты российскими ПВО.
О серии взрывов ночью сообщали и жители российского Курска. Губернатор области Роман Старовойт заявлял о сбитых "украинских беспилотниках".