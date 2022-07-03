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В Харьковской области сообщили, что в результате взрывов в Белгороде погибли жители их территориальной общины

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Озвучены сведения о пяти погибших в Белгородской области
Озвучены сведения о пяти погибших в Белгородской области
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

3 июля в российском городе Белгород в результате взрывов погибли трое жителей Дергачевской территориальной общины Харьковской области, сообщил в Fаcebook глава общины Вячеслав Задоренко.

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки – три человека, в том числе и маленький ребенок", – написал он.

Глава общины рассказал, что узнал о произошедшем от вынужденных переселенцев.

"Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории. Уверен, что все виновники этих событий понесут наказание перед цивилизованным миром и господом Богом", – заявил Задоренко.

https://www.facebook.com/Zadorenko/posts/pfbid0fHDTZHcofg6ZrpJBxFLxSK22t5VqVwYU6FyvZpXrKWwZkT1v6PkxjaR4U7Xi9SVnl?__cft__[0]=AZW54MaxBSKWTG0PuOVise54bB34xLott-wbi5jXGfJvWYdUoyp3_xuQyizRUMr4rsoWVj6lHk8t6YJ_tivxiDY3AiDSPv-j-7LK195AOu3kjssi5hcyuVpaCow3l9b--hlNxUY0lvKxyWZ0oZCwZWsp&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял губернатор области Вячеслав Гладков. Он сообщил о трех погибших и четырех пострадавших. Baza писала о пяти погибших, хотя официального подтверждения такой информации не было. Позже Задоренко тоже сообщил о пяти жертвах.

На многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.

В минобороны России заявили, что якобы город обстреляли украинские военные тремя ракетами "Точка-У", которые якобы были сбиты российскими ПВО.

О серии взрывов ночью сообщали и жители российского Курска. Губернатор области Роман Старовойт заявлял о сбитых "украинских беспилотниках".

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