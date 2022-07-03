"Явно руки растут из..." Подоляк назвал четыре объяснения "хлопков" в приграничных городах России

Подоляк о России: Всегда нужно платить по счетам Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Война в прямом эфире. Поэтому все можно видеть онлайн. И мы действительно уже видели, как российские ракеты "бумерангом" возвращаются в место отправления. Знаем реальную цену заявлениям о "высокоточности" российского оружия: Киев, Кременчуг, Одесса – только последние примеры. И прекрасно понимаем логику действий российского командования (точнее, ее отсутствие)", – написал он.

Первым "простым объяснением" советник главы ОП назвал "атаку своих городов (когда россияне жалели своих соотечественников?) собственными ракетами в качестве провокации, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия".

Подоляк считает. что это "примитивно, но абсолютно в стиле современной российской идио-пропаганды".

"Второе. У "интеллектуальных" операторов российских систем ПВО явно растут руки из мест, где у нормальных людей находятся другие части тела. Поэтому все начинает гореть. Третье – обязательная карма. Мариуполь, Кременчуг, Сергеевка, Чертков, Харьков, Буча, Северодонецк – зло всегда имеет последствия. И всегда нужно платить по счетам", – заявил он.

Четвертой причиной советник главы ОП назвал "божий промысел", отметив, что "нельзя быть такими лживыми адскими чертями".

"Если вам кажется, что какие-то действия российской армии противоречат здравому смыслу, то помните: вся эта война противоречит здравому смыслу. Ибо современная Россия – это вообще не о здравом смысле. Единственное, чего не понимаю, то почему не Воронеж, потому что если по плану, то по плану", – сыронизировал Подоляк.

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