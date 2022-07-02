Место ракетного удара в Одесской области осмотрели международные эксперты – Венедиктова

"На месте событий с ночи работала команда специалистов ГСЧС, совместной следственной группы СБУ и Нацполиции, прокуроров, экспертов-криминалистов. К ним также присоединились руководитель департамента войны ОГП с международными экспертами Atrocity Crimes Advisory Group Вейном Джордашем и Найджелом Пове и нашей межведомственной рабочей группой военных экспертов", – написала она.
Венедиктова подчеркнула, что отработка подобных мест преступлений с иностранными специалистами консультативной группы АСА и узкими военными специалистами является стандартной практикой для Украины. "Эти консультативные органы предназначены для работы с нами именно "на земле", – уточнила она.
По словам генпрокурора, на месте взрывов изъяты частицы ракет, сделаны необходимые замеры для установления траектории их полета, получены видео с камер наблюдения.
"Мстительный российский обстрел жилого дома и баз отдыха в Сергеевке повлек гибель 21 человека. Никаких военных целей вокруг мест попадания – мирные люди, которые просто спали. Российские войска на этой неделе масштабируют свои зверства и ложь от атаки к атаке на гражданские объекты", – написала Венедиктова. Она заверила, что украинские правоохранители делают все необходимое, чтобы установить конкретных лиц, виновных в этом военном преступлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Ракеты попали в жилой дом и базу отдыха. По последней информации, погибли 21 человек, 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шесть детей и беременная женщина.
Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка как нарушение законов и обычаев войны. 2 июля объявлено в Одесской области днем траура по погибшим.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что удар по Сергеевке – "сознательный, целеустремленный российский террор, а не какие-то там ошибки или случайное попадание ракет". Он отметил, что одновременно с обстрелом Сергеевки россияне запустили ракеты по Затоке Одесской области и по Николаеву.