Место ракетного удара в Одесской области осмотрели международные эксперты – Венедиктова

"На месте событий с ночи работала команда специалистов ГСЧС, совместной следственной группы СБУ и Нацполиции, прокуроров, экспертов-криминалистов. К ним также присоединились руководитель департамента войны ОГП с международными экспертами Atrocity Crimes Advisory Group Вейном Джордашем и Найджелом Пове и нашей межведомственной рабочей группой военных экспертов", – написала она.

Венедиктова подчеркнула, что отработка подобных мест преступлений с иностранными специалистами консультативной группы АСА и узкими военными специалистами является стандартной практикой для Украины. "Эти консультативные органы предназначены для работы с нами именно "на земле", – уточнила она.

По словам генпрокурора, на месте взрывов изъяты частицы ракет, сделаны необходимые замеры для установления траектории их полета, получены видео с камер наблюдения.

"Мстительный российский обстрел жилого дома и баз отдыха в Сергеевке повлек гибель 21 человека. Никаких военных целей вокруг мест попадания – мирные люди, которые просто спали. Российские войска на этой неделе масштабируют свои зверства и ложь от атаки к атаке на гражданские объекты", – написала Венедиктова. Она заверила, что украинские правоохранители делают все необходимое, чтобы установить конкретных лиц, виновных в этом военном преступлении.

Скриншот: Ірина Венедіктова / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)