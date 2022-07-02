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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Место ракетного удара в Одесской области осмотрели международные эксперты – Венедиктова

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Правоохранители расследуют ракетный удар по Сергеевке
Правоохранители расследуют ракетный удар по Сергеевке
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

На месте нанесенного Россией ракетного удара в Одесской области, в результате которого погибли и ранены десятки людей, провели следственные действия иностранные эксперты-криминалисты Atrocity Crimes Advisory Group и украинские военные эксперты. Об этом сообщила в Facebook 1 июля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"На месте событий с ночи работала команда специалистов ГСЧС, совместной следственной группы СБУ и Нацполиции, прокуроров, экспертов-криминалистов. К ним также присоединились руководитель департамента войны ОГП с международными экспертами Atrocity Crimes Advisory Group Вейном Джордашем и Найджелом Пове и нашей межведомственной рабочей группой военных экспертов", – написала она. 

Венедиктова подчеркнула, что отработка подобных мест преступлений с иностранными специалистами консультативной группы АСА и узкими военными специалистами является стандартной практикой для Украины. "Эти консультативные органы предназначены для работы с нами именно "на земле", – уточнила она.

По словам генпрокурора, на месте взрывов изъяты частицы ракет, сделаны необходимые замеры для установления траектории их полета, получены видео с камер наблюдения.

"Мстительный российский обстрел жилого дома и баз отдыха в Сергеевке повлек гибель 21 человека. Никаких военных целей вокруг мест попадания – мирные люди, которые просто спали. Российские войска на этой неделе масштабируют свои зверства и ложь от атаки к атаке на гражданские объекты", – написала Венедиктова. Она заверила, что украинские правоохранители делают все необходимое, чтобы установить конкретных лиц, виновных в этом военном преступлении. 

Скриншот: Ірина Венедіктова / Facebook
Скриншот: Ірина Венедіктова / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Ракеты попали в жилой дом и  базу отдыха. По последней информации, погибли 21 человек38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шесть детей и беременная женщина.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка как нарушение законов и обычаев войны. 2 июля объявлено в Одесской области днем траура по погибшим.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что удар по Сергеевке – "сознательный, целеустремленный российский террор, а не какие-то там ошибки или случайное попадание ракет". Он отметил, что одновременно с обстрелом Сергеевки россияне запустили ракеты по Затоке Одесской области и по Николаеву.

Теги: Одесская область, правоохранители, расследование, преступление, война России против Украины, ракеты, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Сергеевка
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