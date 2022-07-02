Спасатели завершили разбор завалов в ТЦ "Амстор" в Кременчуге, сколько людей погибло – еще выясняют

По последней информации ГСЧС, в результате обстрела погибли 19 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел.

К работам по разбору завалов привлекли около 1060 человек и около 140 единиц техники, из них от ГСЧС – более 430 человек и почти 70 единиц техники.

Скриншот: ДСНС України / Facebook

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал в Facebook, что, по последней информации, количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного удара составляет 22 человека.

"Из 21 человека, считавшегося пропавшим без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, в настоящее время один человек остается пропавшим без вести. Один человек скончался в больнице", – написал он.

Скриншот: Віталій Малецький / Facebook

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин также сообщил в Telegram о завершении поисково-спасательных работ в ТРЦ. "Окончательное количество погибших устанавливается", – написал он.

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