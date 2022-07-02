ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели завершили разбор завалов в ТЦ "Амстор" в Кременчуге, сколько людей погибло – еще выясняют

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Поисково-спасательные работы в разрушенном ракетой торговом центре завершены
Поисково-спасательные работы в разрушенном ракетой торговом центре завершены
Фото: ДСНС України / Telegram

Спасатели 2 июля завершили разбор завалов в ТЦ "Амстор" в Кременчуге, по которому 27 июня Россия нанесла ракетный удар. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

По последней информации ГСЧС, в результате обстрела погибли 19 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел.

К работам по разбору завалов привлекли около 1060 человек и около 140 единиц техники, из них от ГСЧС – более 430 человек и почти 70 единиц техники.

Скриншот: ДСНС України / Facebook
Скриншот: ДСНС України / Facebook

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал в Facebook, что, по последней информации, количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного удара составляет 22 человека.

"Из 21 человека, считавшегося пропавшим без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, в настоящее время один человек остается пропавшим без вести. Один человек скончался в больнице", – написал он.

Скриншот: Віталій Малецький / Facebook
Скриншот: Віталій Малецький / Facebook

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин также сообщил в Telegram о завершении поисково-спасательных работ в ТРЦ. "Окончательное количество погибших устанавливается", – написал он. 

а

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.

Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня говорил, что после удара "десятки людей числятся пропавшими без вести". На тот момент было известно о 18 погибших и более 50 раненых.

Теги: ГСЧС, Кременчуг, раненые, Полтавская область, спасатели, Амстор, война России против Украины, ракеты, Виталий Малецкий, погибшие, Дмитрий Лунин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (229041)
2
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (86542)
3
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (79916)
4
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (75532)
5
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (72584)
6
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (59160)
7
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (52160)
8
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (51032)
 
 
 
 