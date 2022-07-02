Спасатели завершили разбор завалов в ТЦ "Амстор" в Кременчуге, сколько людей погибло – еще выясняют

По последней информации ГСЧС, в результате обстрела погибли 19 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел.
К работам по разбору завалов привлекли около 1060 человек и около 140 единиц техники, из них от ГСЧС – более 430 человек и почти 70 единиц техники.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал в Facebook, что, по последней информации, количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного удара составляет 22 человека.
"Из 21 человека, считавшегося пропавшим без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, в настоящее время один человек остается пропавшим без вести. Один человек скончался в больнице", – написал он.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин также сообщил в Telegram о завершении поисково-спасательных работ в ТРЦ. "Окончательное количество погибших устанавливается", – написал он.
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Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.
Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня говорил, что после удара "десятки людей числятся пропавшими без вести". На тот момент было известно о 18 погибших и более 50 раненых.