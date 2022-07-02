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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке рассказали, какие ракеты РФ применила для обстрелов Кременчуга и Одесской области

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Оккупанты обстреляли Кременчуг 27 июня
Оккупанты обстреляли Кременчуг 27 июня
Фото: EPA

Российские войска применяют противокорабельные ракеты воздушного базирования для наземных атак в Украине. Об этом заявила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 2 июля в Twitter.

"Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в качестве второстепенной роли для наземных атак, вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия. Анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, поразившая торговый центр в Кременчуге 27 июня, – скорее всего, Х-32. Это модернизированная версия советской Х-22. Хотя Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она по-прежнему не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно увеличивает вероятность побочного ущерба при нацеливании на застроенные районы", – говорится в сообщении.

Также в разведке заявили, что 30 июня в Одесской области РФ, вероятно, применяла ракеты Х-22.

"Это оружие еще менее точное и непригодное для точечных ударов и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. Погибло 19 человек62 пострадало, из них 26 госпитализированы.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.

В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Ракеты попали в жилой дом и  базу отдыха. По последней информации, погибли 21 человек, 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шесть детей и беременная женщина.

Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка как нарушение законов и обычаев войны. 2 июля объявлено в Одесской области днем траура по погибшим.

Зеленский подчеркнул, что удар по Сергеевке – "сознательный, целеустремленный российский террор, а не какие-то там ошибки или случайное попадание ракет". Он отметил, что одновременно с обстрелом Сергеевки россияне запустили ракеты по Затоке Одесской области и по Николаеву.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Кременчуг, разведка, Одесская область, Амстор, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сергеевка
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