В британской разведке рассказали, какие ракеты РФ применила для обстрелов Кременчуга и Одесской области

"Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в качестве второстепенной роли для наземных атак, вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия. Анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, поразившая торговый центр в Кременчуге 27 июня, – скорее всего, Х-32. Это модернизированная версия советской Х-22. Хотя Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она по-прежнему не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно увеличивает вероятность побочного ущерба при нацеливании на застроенные районы", – говорится в сообщении.
Также в разведке заявили, что 30 июня в Одесской области РФ, вероятно, применяла ракеты Х-22.
"Это оружие еще менее точное и непригодное для точечных ударов и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели", – сообщили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 2, 2022
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Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. Погибло 19 человек, 62 пострадало, из них 26 госпитализированы.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.
В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Ракеты попали в жилой дом и базу отдыха. По последней информации, погибли 21 человек, 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шесть детей и беременная женщина.
Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку Сергеевка как нарушение законов и обычаев войны. 2 июля объявлено в Одесской области днем траура по погибшим.
Зеленский подчеркнул, что удар по Сергеевке – "сознательный, целеустремленный российский террор, а не какие-то там ошибки или случайное попадание ракет". Он отметил, что одновременно с обстрелом Сергеевки россияне запустили ракеты по Затоке Одесской области и по Николаеву.