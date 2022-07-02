В британской разведке рассказали, какие ракеты РФ применила для обстрелов Кременчуга и Одесской области

"Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в качестве второстепенной роли для наземных атак, вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия. Анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, поразившая торговый центр в Кременчуге 27 июня, – скорее всего, Х-32. Это модернизированная версия советской Х-22. Хотя Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она по-прежнему не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно увеличивает вероятность побочного ущерба при нацеливании на застроенные районы", – говорится в сообщении.

Также в разведке заявили, что 30 июня в Одесской области РФ, вероятно, применяла ракеты Х-22.

"Это оружие еще менее точное и непригодное для точечных ударов и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели", – сообщили в пресс-службе.

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