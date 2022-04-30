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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США считают, что Россия поставила на охрану Крыма боевых дельфинов. Maxar подтвердил это спутниковыми снимками

Дельфинов для военных целей использовала и Россия, и США
Дельфинов для военных целей использовала и Россия, и США
Фото: depositphotos.com

Военно-морской институт США 27 апреля сообщил, что Россия использует дрессированных дельфинов для защиты военно-морской базы в Черном море.

Эксперты института проанализировали спутниковые снимки и выяснили, что еще в феврале Военно-морской флот России привез два загона для дельфинов ко входу в Севастопольскую бухту.

Как отмечает институт, в Севастополе находится крупнейшая военно-морская база ВМФ России на Черном море. Дельфинов могут использовать для борьбы с водолазами – это традиционная роль, для которой Россия обучали морских млекопитающих. Это может помешать украинским силам специальных операций проникнуть в бухту под водой для саботажа военных кораблей.

Севастопольская бухта. Фото: EPA
Севастопольская бухта. Фото: EPA

Судя по спутниковым снимкам, внутри порта многие корабли ВМФ России находятся вне досягаемости украинских ракет, но уязвимы для подводного саботажа. Институт напомнил, что во время холодной войны ВМФ СССР разработал несколько программ по морским млекопитающим, включая обучение дельфинов в Черном море. Отряд базировался на Казачьей бухте под Севастополем, где и находится по сей день.

С распадом Советского Союза в 1991 году эта программа перешла по контроль украинской армии, однако практически не реализовывалась. После аннексии Крыма Россией в 2014 году ею занялся ВМФ России. 

Как отмечает NBC News, США также в свое время использовали морских млекопитающих для военных целей. Во время войны во Вьетнаме США использовали афалинов и морских львов для поиска объектов и патрулирования закрытых вод. А в 2003 году американские военные отправили дрессированных дельфинов в ключевой иракский порт для поиска мин.

Снимок со спутника компании Maxar, на котором видно один из загонов для дельфинов, опубликовал в Twitter журналист Джек Детч.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Черное море, животные, война России против Украины, дельфины
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