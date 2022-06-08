Обнародованы спутниковые снимки, показывающие разрушения Рубежного. Фото с разницей в два месяца

Отдельный твит посвящен городу Рубежное Луганской области.
Там показаны два спутниковых снимка Рубежного с разницей почти в два с половиной месяца – первый сделан 29 марта, второй – 6 июня.
Согласно указанной геолокации, на снимке запечатлена юго-западная часть Рубежного, которая расположена со стороны Северодонецка.
Before (March 29, 2022) and after (June 6, 2022) #satellite #images showing the destruction of buildings in Rubizhne, #Ukraine. Location: 48.985938, 38.403.274. pic.twitter.com/XTjsNTudz4— Maxar Technologies (@Maxar) June 7, 2022
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена". Президент говорил, что РФ "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.
20 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Рубежное, в котором до полномасштабного вторжения РФ проживали более 60 тыс. человек, разрушено до основания, а во дворах – могилы жителей.