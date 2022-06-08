Обнародованы спутниковые снимки, показывающие разрушения Рубежного. Фото с разницей в два месяца

Отдельный твит посвящен городу Рубежное Луганской области.

Там показаны два спутниковых снимка Рубежного с разницей почти в два с половиной месяца – первый сделан 29 марта, второй – 6 июня.

Согласно указанной геолокации, на снимке запечатлена юго-западная часть Рубежного, которая расположена со стороны Северодонецка.