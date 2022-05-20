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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рубежное разделило судьбу Мариуполя – Гайдай

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Рубежное придется отстраивать практически с нуля, отметил Гайдай
Рубежное придется отстраивать практически с нуля, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Рубежное Луганской области, в котором жили более 60 тыс. человек, разрушено до основания, во дворах – могилы жителей. Об этом написал в Telegram 20 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и опубликовал фото города.

"Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища", – сообщил Гайдай.

Он отметил, что до полномасштабной войны здесь проживали более 60 тыс. человек – работали на заводах, в бюджетной сфере, занимались малым предпринимательством.

"Сегодня рубежане разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, кто до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города. Разграбленные и выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное", – написал чиновник.

По его словам, город придется строить "почти с нуля". 

"Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет Украина. Рубежане, будьте уверены – отстроимся!" – пообещал Гайдай. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области

Сейчас города Донбасса находятся под постоянными обстрелами оккупантов, в них ежедневно гибнут люди. Также 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.

Теги: Луганская область, Мариуполь, Рубежное, Сергей Гайдай, война России против Украины, разрушения
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