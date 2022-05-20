Рубежное разделило судьбу Мариуполя – Гайдай

"Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища", – сообщил Гайдай.
Он отметил, что до полномасштабной войны здесь проживали более 60 тыс. человек – работали на заводах, в бюджетной сфере, занимались малым предпринимательством.
"Сегодня рубежане разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, кто до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города. Разграбленные и выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное", – написал чиновник.
По его словам, город придется строить "почти с нуля".
"Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет Украина. Рубежане, будьте уверены – отстроимся!" – пообещал Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.
Сейчас города Донбасса находятся под постоянными обстрелами оккупантов, в них ежедневно гибнут люди. Также 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.