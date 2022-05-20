Рубежное разделило судьбу Мариуполя – Гайдай

"Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища", – сообщил Гайдай.

Он отметил, что до полномасштабной войны здесь проживали более 60 тыс. человек – работали на заводах, в бюджетной сфере, занимались малым предпринимательством.

"Сегодня рубежане разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, кто до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города. Разграбленные и выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное", – написал чиновник.

По его словам, город придется строить "почти с нуля".

"Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет Украина. Рубежане, будьте уверены – отстроимся!" – пообещал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)