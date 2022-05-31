Корреспондент ВВС показал видео с дрона, как выглядит разрушенное российскими оккупантами Рубежное

Журналист подчеркнул, что обстрелы со стороны захватчиков носят беспорядочный характер.

По словам Соммервиля, местные жители пытались спрятаться в подвалах своих домов, однако многие из них стали жертвами артиллерийских обстрелов оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

20 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Рубежное, в котором до полномасштабного вторжения РФ жили более 60 тыс. человек, разрушено до основания, а во дворах – могилы жителей.